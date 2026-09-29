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Mustafa Uslu’dan 3,5 milyon euro haraç istendi! Eski damadı da gözaltında

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İstanbul’da 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, “Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu’dan 3,5 milyon euro haraç istendiği iddia edilirken, şüpheliler arasında Uslu’nun kızı Ecem Uslu’nun eski eşi F.D.’nin de bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul'da tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, 12 ayrı olayın bağlantıları meydana çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken olay ile alakalı dikkat çeken bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin Ayla ve Müslüm filminin yapımcısı olan Mustafa Uslu'yu tehdit ettiği ve 3 buçuk milyon euro istediği öğrenilirken, bu şüphelinin Uslu'nın kızı olan sosyal medya fenomeni Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. olduğu bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İstanbul genelinde yaşanan 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayı ile alakalı inceleme başlatılmıştı. Ekiplerin saha ve takip çalışmaları neticesinde olayların bağlantıları ortaya çıkarılmış, olaylara karıştıkları tespit edilen şüphelilere operasyon yapılmış, operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürerken söz konusu tehdit ve kurşunlama olayları ile ilgili bazı dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Yapımcı Mustafa Uslu
Başlık ResmiYapımcı Mustafa Uslu

'AYLA' VE 'MÜSLÜM'ÜN YAPIMCISINDAN HARAÇ İSTEMİŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler arasında "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ve infuluencer olan kızı Ecem Uslu'dan haraç isteyen 4 kişinin olduğu belirtildi. 3 buçuk milyon euro haraç isteyen bu kişiler arasında Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. ile onun ortağı S.A ile daha önceden Mustafa Uslu ile 100 milyonluk alacağı için davalık olan Gayrimenkul danışmanı A.S., yer alıyor. Şüphelilerin sorgusu sürerken, ünlü yapımcı Mustafa Uslu eski damadı F.D., ile onun ortakları hakkında kendisine yönelik tehditler ile alakalı önceki dönemlerde polise giderek şikayetçi olduğu kaydedildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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