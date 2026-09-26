İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir oto galerideki araç kundaklandı. Aynı aileye ait başka bir galerinin de geçen ay kundaklandığı öğrenilirken, kundakçıların aileden 10 milyon lira haraç istediği iddia edildi.

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İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişiler bir oto galerinin önündeki aracı kundakladı. Geçtiğimiz ay ise Avcılar’da aynı aileye ait bir oto galeri de kundaklanırken, şahısların haraç istediği belirtildi. Otomobillerin yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler oto galerinin önüne gelerek park halindeki otomobili kundakladı. Olayın sonrasında şahıslar koşarak olay yerinden kaçarken, durumu fark eden mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye kısa sürede otomobili söndürürken, polis ekipleri kundakçıları yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

Esenyurt'ta haraç vermeyen oto galeri kundaklandı

GEÇEN AY DA YAKMIŞLARDI

Kundaklanan oto galerinin sahiplerinin söylemine göre geçtiğimiz ay aynı aileye ait Avcılar’da olan başka bir oto galeride kundakçıların hedefi oldu. Sabaha karşı gelen 2 şahıs otomobilleri kundaklamış, o anları da videoya çekerek olay yerinden kaçmıştı. Aileden 10 milyon TL haraç istendiği belirtilirken, aynı şahıslar bu defa da aileye ait Fatih Mahallesi’ndeki oto galerinin önünde olan otomobili kundakladı. Yaşanan o anlar ise mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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