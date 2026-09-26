Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Esenyurt'ta haraç vermeyen oto galeri kundaklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir oto galerideki araç kundaklandı. Aynı aileye ait başka bir galerinin de geçen ay kundaklandığı öğrenilirken, kundakçıların aileden 10 milyon lira haraç istediği iddia edildi.

Kaydet
|

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişiler bir oto galerinin önündeki aracı kundakladı. Geçtiğimiz ay ise Avcılar’da aynı aileye ait bir oto galeri de kundaklanırken, şahısların haraç istediği belirtildi. Otomobillerin yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler oto galerinin önüne gelerek park halindeki otomobili kundakladı. Olayın sonrasında şahıslar koşarak olay yerinden kaçarken, durumu fark eden mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye kısa sürede otomobili söndürürken, polis ekipleri kundakçıları yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

Esenyurt'ta haraç vermeyen oto galeri kundaklandı
Başlık ResmiEsenyurt'ta haraç vermeyen oto galeri kundaklandı

GEÇEN AY DA YAKMIŞLARDI

Kundaklanan oto galerinin sahiplerinin söylemine göre geçtiğimiz ay aynı aileye ait Avcılar’da olan başka bir oto galeride kundakçıların hedefi oldu. Sabaha karşı gelen 2 şahıs otomobilleri kundaklamış, o anları da videoya çekerek olay yerinden kaçmıştı. Aileden 10 milyon TL haraç istendiği belirtilirken, aynı şahıslar bu defa da aileye ait Fatih Mahallesi’ndeki oto galerinin önünde olan otomobili kundakladı. Yaşanan o anlar ise mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAKMADAN GEÇME
GÜNDEM

'Şapkalılar'a iddianame hazır! Haraç vermeyen esnaf lokma aracı göndermişler: Ruhuna Fatiha
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
"BİZİM SEVGİMİZ BAŞKA"
Gözü gibi bakıyor, 6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Netanyahu'nun otelinin dibindeki rögardan çıkmışlardı!
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
YÜREKLER AĞZA GELDİ
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef'ten ilk müdahale...
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
Kaydet
Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor
Herkes onu görmeye geliyor! Gizli mağara turizme kazandırılmayı bekliyor
Kaydet
Kiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
Kiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.