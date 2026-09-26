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Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme

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Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme
Başlık ResmiManisada 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki H.O. da tutuklananlar arasında yer aldı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli, daha sonra adliyeye gönderildi.

Manisada 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme
Başlık ResmiManisada 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. ile annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı iddia edilen av bayisi işletmecisi tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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22 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİ

Olay, 22 Eylül'de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralanan öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede bulunan 3 öğrencinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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