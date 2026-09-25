Manchester City'nin başı büyük dertte: Küme düşürülebilir!

Manchester City'nin, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğu belirtildi. İngiliz ekinin, puan silmeden ligden ihraç edilmeye kadar birçok yaptırımla karşı karşıya olduğu ancak henüz yaptırım kararının verilmediği aktarıldı.

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Maviler, İngiltere Premier Lig'in mali düzenlemeleriyle ilgili 115 kural ihlali suçlamasından bir tanesi hariç hepsinde suçlu bulundu.

115 SUÇLAMANIN 114'ÜNDE SUÇLU

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; bağımsız komisyon, Manchester City'yi Premier Lig'in mali düzenlemelerine ilişkin suçlamaların neredeyse tamamında suçlu buldu. Kamuoyuna açıklama yapma yetkileri bulunmadığı için isimleri paylaşılmayan kaynaklar, Manchester City'nin 115 suçlamadan yalnızca birinden beraat ettiğini aktardı.

Manchester City

CEZASI HENÜZ BELİRLENMEDİ

İngiliz devine uygulanacak ceza konusunda henüz karar verilmediği ve bütün seçeneklerin masada olduğu aktarıldı. Premier Lig talimatlarının ilgili maddesinde kınama, para cezası, puan silme ve ligden ihraç gibi farklı yaptırımlar bulunuyor. Bağımsız komisyonun bu cezalardan birkaçını birlikte uygulama yetkisi de bulunuyor. Muhtemel bir puan silme cezasının mevcut sezona veya geçmiş dönemlere uygulanabileceği ifade edilirken Manchester City'nin kazandığı şampiyonlukların durumunun da tartışmaya açılabileceği belirtildi. City'nin verilecek karara karşı temyiz hakkını kullanması bekleniyor.

CITY'YE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İşte Premier Lig tarafından City'ye yöneltilen suçlamaların tam dökümü:

- 2009/10 sezonundan 2017/18 sezonuna kadar (bu sezon dahil) doğru ve güncel mali bilgilerin sunulmaması: 54 ihlal.

- Aralık 2018'den günümüze [Şubat 2023] kadar Premier Lig soruşturmalarında işbirliği yapmama: 35 ihlal.

- 2009/10 sezonundan 2017/18 sezonuna kadar (bu sezon dahil) oyuncular ve teknik direktörlerin ücretlerine ilişkin doğru mali raporlar sunmama: 14 ihlal.

- 2015/16 sezonundan 2017/18 sezonuna kadar (bu sezon dahil) Premier Lig kârlılık ve sürdürülebilirlik yönetmeliklerinin ihlali: 7 ihlal.

- UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Fair Play Yönetmelikleri dahil olmak üzere UEFA yönetmeliklerine uymama: 5 ihlal.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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