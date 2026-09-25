Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: İzmirlilerden özür dilemeliler

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Halkapınar’daki Tarihi Un Fabrikası yerleşkesinde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Kütüphane projesine 550 milyon lira yatırım yapıldığını açıklayan İnan, Özgür Özel ve arkadaşlarını çalışmaları yerinde görmeye davet ederek İzmirlilerden ve İzmirli gençlerden özür dilemeleri gerektiğini söyledi.

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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kütüphaneye dönüştürülmesi için restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Un Fabrikası’nı ziyaret etti. İnan’a incelemelerinde İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can eşlik etti.

Yerleşkedeki çalışmaların geldiği aşamayı inceleyen İnan, ziyaretin ardından basın mensuplarına yatırımın kapsamı, açılış hedefi ve projeye ilişkin siyasi tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski DGM binaları olarak da bilinen yerleşkenin kütüphaneye dönüştürülmesi projesi, İnan’ın Ağustos ayında yaptığı açıklamayla da kamuoyuna duyurulmuştu.

"GELSİNLER, BURADAKİ ÇALIŞMAYI İNCELESİNLER"

Yerleşkenin nasıl değerlendirileceği konusunda Milletvekilleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten İnan, bu süreçte kendisine ve partisine yöneltilen suçlamalara cevap verdi.

Özgür Özel ve arkadaşlarının açıklamalarını “yalan” ve “iftira” olarak nitelendiren İnan, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini savundu. Özel’i ve beraberindeki isimleri yerleşkeye davet eden İnan, “Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler” çağrısında bulundu.

İnan, restorasyon çalışmalarını gördükten sonra siyasi ve toplumsal sorumlulukları gereği İzmirlilerden ve İzmirli gençlerden özür dilemeleri gerektiğini ifade etti.

"İZMİR'E KARŞI SORUMLULUKLARI VARSA..."

İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii biz o değerlendirmelerde bulunurken Sayın Özgür Özel ve arkadaşları yapacağımız bu güzel eseri enfekte etmek için her türlü yalan, her türlü iftira ve her türlü hezeyanlarla İzmirlileri ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmelerde bulunarak şahsımızı da hedef alarak, partimizi de hedef alarak çeşitli iftiralarda bulunmuştur. Şimdi ben Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarını gelsinler buradaki çalışmayı incelesinler demek istiyorum.

Çünkü inceledikten sonra inşallah eğer şu kadar gram siyasete dair bir sorumlulukları varsa şu kadar gram yapmış oldukları milletvekili süresince topluma karşı sorumlulukları varsa ve İzmir'e karşı sorumlulukları varsa bu eserin, bu ihyasını gördükten sonra çıkarlar İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler.

Çünkü iftiralarında sürekli şuraya verecekler, buraya verecekler, peşkeş çekecekler diye partimizi hedef alan çok çirkin iftiraları Sayın Özgür Özel ve arkadaşları burada protestolarla bu iftiraları basın önünde gerçekleştirirler."

Binanın başka kişi veya kuruluşlara verileceği yönündeki iddiaları da reddeden İnan, “peşkeş çekilecek” şeklindeki açıklamalarla partisinin hedef alındığını belirterek, “Biz de onların yalan olduğunu, asla gerçeği yansıtmadıklarını her fırsatta söyledik.” dedi.

Eyyüp Kadir İnandan Özgür Özele: İzmirlilerden özür dilemeliler

İNAN’DAN 550 MİLYON LİRALIK YATIRIM AÇIKLAMASI

Tarihi yapının kütüphaneye dönüştürülmesi için hükümet tarafından 550 milyon lira yatırım yapıldığını açıklayan İnan, çalışmaların İzmirli gençlerin yararlanabileceği bir kültür ve çalışma alanı oluşturmak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

İnan, yatırımın geldiği aşamayı şu sözlerle anlattı:

“Bugün gelinen noktada tam 550 milyon Türk lirası burada hükümetimiz bu güzel kütüphaneye yatırım yapıyor ve şehrimize kazandırmak için de gün sayıyor.”

AÇILIŞ İÇİN YIL SONUNU İŞARET ETTİ

İnan, kütüphanenin açılışını yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yerleşkenin özellikle üniversite öğrencilerine, akademik ve kültürel çalışma yapmak isteyen gençlere hizmet vereceğini ifade eden İnan, kütüphane faaliyetlerinin yanı sıra sosyal etkinliklerin de gerçekleştirilebileceği bir alan oluşturulduğunu kaydetti.

Daha önce İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın da kente kazandırıldığını hatırlatan İnan, Tarihi Un Fabrikası’ndaki dönüşümle İzmir’in merkezinde gençlerin yararlanabileceği bir başka kültür mekânının hizmete sunulacağını söyledi:

"İnşallah sene sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'un katılımıyla bu güzel eseri yıl sonunda şehrimize açılışını yapacağız ve İzmir'li gençlere kazandıracağız. Biliyorsunuz daha önce Tekel Kültür Fabrikamızı da oradaki kütüphanemizi de, oradaki kültür abidesini de şehrimize Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümeti kazandırmıştı.

Bu eserimiz de inşallah şehrin kalbinde Halkapınar'dan Konağa doğru seyreden hangi gencimiz varsa, üniversite okumaya gelen hangi gencimiz varsa burada hem akademik çalışmayı gerçekleştirmek üzere, hem kültürel çalışmayı gerçekleştirmek üzere, hem de buradaki tüm kütüphane faaliyetleriyle sosyal etkinlikleri gerçekleştirmek üzere çok müstesna bir eser oldu."

Eyyüp Kadir İnandan Özgür Özele: İzmirlilerden özür dilemeliler

“TARİHÎ DOKU YENİDEN İHYA EDİLDİ DİYEBİLİRİZ”

Restorasyonun hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan İnan, yüklenici firma ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarına teşekkür etti.

İnan, “Burada özellikle restorasyon çalışmaları çok titizlikle yürütüldü. Müteahhit firmamız, bölge müdürlüğümüz gerçekten çok hassas bir çalışmayı ortaya koydu. Tarihî doku yeniden ihya edildi diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Yapının tarihî kimliğiyle birlikte yeniden değerlendirilmesinin önemine işaret eden İnan, açılışın ardından yerleşkenin İzmirliler tarafından ilgiyle karşılanacağına inandığını dile getirdi.

Eyyüp Kadir İnandan Özgür Özele: İzmirlilerden özür dilemeliler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN ERSOY’A TEŞEKKÜR

İnan, yapının şehre ve gençlere kazandırılması sürecindeki destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkürlerini ileten İnan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İnşallah yıl sonuna doğru açılışında hep beraber olacağımızı da müjdeliyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah.”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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