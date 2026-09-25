ÖZEL│Galatasaray'ın kayıp yıldızı Singo için ülkesinden çarpıcı değerlendirme: Asıl sorun bu!

Galatasaray'da yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle eleştirilerin odağı hâline gelen ve formadan uzak kalan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo'nun durumu hakkında ülkesinden çarpıcı bir değerlendirme geldi. Radio Cote D'Ivoire muhabiri Inoussa Dembele, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Singo’nun şimdiye kadar olan performansını, fiziksel ve mental durumunu değerlendirirken; sarı-kırmızılı taraftarlara da dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

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Monaco’dan geçtiğimiz sezon başında alınan ve Galatasaray tarihinin en pahalı üçüncü transferi olan Wilfried Singo, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon 2 Süper Lig maçında 41 dakika forma giyen Singo, sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. 25 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi merakla beklenirken; Fildişi Sahilli gazeteci Inoussa Dembele, konuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu.

“YETENEKLİ VE HARİKA BİR OYUNCU”

Radio Cote D'Ivoire muhabiri Dembele, Singo’nun performans süreçlerine ve taktiksel özelliklerine vurgu yaparak, “Onun Fildişi Sahili'nde şu anda ikinci ligde mücadele eden Association Sportive de Denguéle'deki kariyerinden itibaren oldukça yetenekli ve harika bir oyuncu olduğunu görebiliriz. Yeteneğini ayrıca İtalya'nın Torino şehrinde ve özellikle de Fransa Ligue 1'de, Monaco'da bizlere gösterdi. O, hücum ve savunma arasında geçişleri iyi yapan bir bek ve bu özelliği iki stoperin de rahat oynamasını sağlıyor. Sahip olduğu yetenekle Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Serge Aurier'i takımdan kesmişti. Siz de benimle aynı fikirdesinizdir ki Singo, 'Filler' ile 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda çok iyi bir performans sergiledi ve sakatlığını atlattıktan sonra 2026 Afrika Uluslar Kupası maçlarında yine aynı başarılı oyunu ortaya koyacaktır.” dedi.

Galatasaray, Wilfried Singo'nun bonservisi için Monaco'ya 30,7 milyon euro ödedi.

“SAKATLIK SORUNU ONU DURDURDU”

Singo'nun Galatasaray ve milli takımdaki durumunu değerlendiren Dembele, “Sakatlanmadan önce Singo'nun milli takımdaki yeri tartışılmazdı. Dünya Kupası'nda Ekvador ve Almanya'ya karşı sadece iki maçta forma giydi. Burada, kendi ülkemizde ise herkes onun oyun seviyesi konusunda hemfikir. Ne yazık ki yaşadığı sakatlık sorunu onu durdurdu. Bu da Dünya Kupası’nda Curaçao ve Norveç'e karşı oynanan maçları kaçırmasına neden oldu. Ancak kulübü Galatasaray'da Wilfried Singo'nun durumu hakkında pek çok soru işareti var. Öncelikle Singo, gelişimini yavaşlatan ve süre almasını kısıtlayan tekrarlayan sakatlıklar yaşıyor. Uzun süre sahalardan uzak kaldığınızda ve başka bir oyuncu teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdiğinde, otomatik olarak yedek kulübesine mahkûm olarak yaşarsınız. 2026-2027 sezonunun başlangıcında, ligde 2 maçta sadece 41 dakika süre alabildi. İşte Singo'nun Türkiye'de karşılaştığı asıl sorun bu.” sözlerini sarf etti.

“AYRILIKTAN BAHSEDİLİYOR”

Fildişili futbolcuya son dönemdeki sakatlıkları nedeniyle yönetilen eleştiriler hakkında konuşan muhabir, “Şu sıralar Singo için işler oldukça zor. Oyuncunun üst üste yaşadığı sakatlıklar teknik direktöre başka fikirler verdi. Bu durum da Singo'yu teknik direktör Okan Buruk'un planlarından uzaklaştırmaya başlıyor. Öyle ki, bazı kaynaklar bir sonraki transfer döneminde ayrılıktan bahsediyor. Bundan dolayı taraftarlar cephesinden eleştirilerin yağması da gayet normal.” ifadelerini kullandı.

Son olarak antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisi sürüyor.

“BÜYÜK BİR MÜCADELECİ”

Gelecek vadeden sağ bekin yaşadığı sakatlıklara rağmen mental gücüne değinen Fildişili muhabir, şöyle devam etti:

Üst düzey bir sporcu, tutkusunu yaşayabilmek için her zaman rekabete ve maçlara çıkmaya ihtiyaç duyar. Doğal olarak, müsabakalardan uzak kaldığında kendini kötü hissetmesi ve acı çekmesi kaçınılmazdır. Büyük bir mücadeleci olarak yakından tanıdığım Wilfried Singo'nun da tek isteği yeniden sahalara dönmek. Ve sizi temin ederim ki kendisinin morali gayet yerinde.

“TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANACAK”

25 yaşındaki futbolcunun dönüşünden umutla bahseden ve taraftara seslenen Inoussa Dembele, “O, güçlü zihniyete sahip savaşçı bir oyuncudur. Sakatlığını atlattıktan sonra eğer teknik direktör ona fazla süre verirse Fildişili oyuncu tüm Galatasaray taraftarlarının gönlünü kazanacak ve onları ikna edecektir. Bu zihniyet onda var ama bunun sahaya yansıması için hocanın ona iyi bir süre vermesi şart. Galatasaray taraftarlarından biraz sabır rica ediyoruz. Singo, çok çalışkan bir futbolcudur. Sahalara dönmesi için dua edin; o hepinizin yüzünü güldürmek için geri dönecek.” şeklinde konuştu.

“GALATASARAY’A ADANMIŞ BİR OYUNCU”

Fildişili oyuncunun Galatasaray’a olan sevgisine ayrı bir parantez açan Dembele, son olarak şunları söyledi:

Bir kulüpte oynadığınızda kaçınılmaz olarak o kulübün taraftarlarına bağlanırsınız. Ve doğal olarak Wilfried Singo, Galatasaray taraftarlarını çok seviyor ve onlara yürekten bağlı. Bir oyuncunun zorlu bir dönemden geçmesi sıkça rastlanan bir durumdur; işte bu an, taraftarların ona tüm sevgilerini gösterme zamanıdır. Bazı kişiler Singo’nun bu süreçteki durumunu ve davranışlarını farklı şekilde yorumluyor olabilir; bu, onların hakkıdır ancak Singo’nun Galatasaray taraftarlarına karşı büyük bir tutku beslediğini ve adanmış olduğunu anlamaları gerekir.

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