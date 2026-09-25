ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), daha önce yaptığı açıklama ile Şanlıurfa'da 392 kişinin sınavının iptal edildiğini açıklamıştı.KPSS’si iptal edilen adaylar için yeni takvim belli oldu. Peki, eşdeğer KPSS oturumu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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ÖSYM, daha önce yaptığı açıklama ile Şanlıurfa'da 392 kişinin sınavının iptal edildiğini açıklamıştı. Sınavı iptal edilenlerin de eşdeğer sınava alınacağı belirtilmişti. KPSS’si iptal edilen 392 aday, 4 Ekim’de yeniden sınava girecek. ÖSYM’nin eşdeğer sınav uygulamasında sonuçların 7 Ekim’de açıklanması planlanıyor.

Eşdeğer KPSS oturumu ne zaman yapılacak? KPSS’si iptal edilen adaylar için takvim belli oldu

EŞDEĞER SINAV NEDEN YAPILIYOR?

Sınav sabahı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolundaki şerit daraltılması ve meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı. Bölgedeki yoğunluk üzerine Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü'nün talebi doğrultusunda ÖSYM Başkanlığı, sınav güvenliğini koruyarak Osmanbey Kampüsü'ndeki binalara giriş süresini 30 dakika uzattı ve sınavın başlama saatini 10.45 olarak güncelledi.

ÖSYM'nin incelemesinde Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

ÖSYM, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Şanlıurfa'daki sınav uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattığını ve mağduriyet yaşayan adaylar için eş değer sınav kararı alındığını duyurdu.

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