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Sağlık

Üç yaşındaki çocuk 25 mıknatıs yuttu! Doktorlar zamanla yarıştı… Ailelere kritik uyarı

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Kocaeli’de oynadığı mıknatıslı toplardan 25 parçayı yutan 3 yaşındaki çocuğun midesi, boğazı ve bağırsaklarında mıknatıslar tespit edildi. Solunum yoluna kaçma riski bulunan 2 mıknatıs ile midedeki 19 parça endoskopik yöntemle çıkarılırken, bağırsaklardaki 4 mıknatıs ise 4-5 gün sonra doğal yollarla vücuttan atıldı.

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Öksürük şikayeti üzerine ailesi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne getirilen çocuğa yapılan tetkiklerde, yuttuğu 25 parçadan oluşan oyuncağın renkli mıknatıslarının midesi ile boğazında ve bağırsak bölgesinde olduğu belirlendi.

DOKTORLAR HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Çocuk cerrahisi ile çocuk gastroenteroloji ekiplerince hemen müdahale edilen çocuğun solunum yoluna kaçma riski bulunan 2 mıknatıslı top çıkarıldı.

Midedeki 19 cisim de endoskopik işlemle alındı. Bağırsaklara ulaşan 4 mıknatıs için ise uzman ekipler hastanede yakın takip kararı verdi.

Takip sürecinde mıknatısların doğal yolla vücuttan atıldığı belirlenirken tedavi ve takibi tamamlanan çocuk, taburcu edildi.

Üç yaşındaki çocuk 25 mıknatıs yuttu! Doktorlar zamanla yarıştı… Ailelere kritik uyarı
Başlık ResmiÜç yaşındaki çocuk 25 mıknatıs yuttu! Doktorlar zamanla yarıştı… Ailelere kritik uyarı

DOKTORU: ÇOK CİDDİ KOMPLİKASYONLARI OLABİLİRDİ

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Fadime Nurdan Narlı, AA muhabirine, 3 yaşındaki çocuğun oynarken manyetik toplardan oluşan bir oyuncağı yutması sonrası ailenin öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.
Çekilen filmlerde soluk borusunun yakınında 2, midede 19 ve bağırsakta 4 top şeklinde cisim görüntülediklerini aktaran Narlı, mıknatısların akciğere kaçma riski nedeniyle çocuğa hızla müdahale ettiklerini belirtti.

Narlı, gastroenteroloji birimiyle hastaya işlem yaptıklarını belirterek "Midedekileri çıkardık. Boğazdakiler trakeaya (soluk borusu) girmek üzereydi onları çıkardık ve bağırsaktakileri de takip etme kararı aldık çünkü o an için bir delinme olasılığı gözükmüyordu. Takibimizdeki hasta 4-5 günün sonunda bağırsaktakileri doğal yolla çıkardı ama çok ciddi komplikasyonları olabilecek bir konuydu. Bu durum bağırsakta ve midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda ölebilirdi" diye konuştu.

"DOĞRU TESPİT EDİP, SAKİN KALARAK GEREKSİZ BİR AMELİYATI ÖNLEDİK"

Literatüre göre benzer durumlardaki birçok vakada bağırsakta delinme yaşandığını anlatan Narlı, kendilerinin yaptıkları işlem gibi çok nadir vakalar bulunduğunu kaydetti.

Narlı, bağırsaktaki 4 mıknatısın çıkarılması için gerekli tetkikleri ve doğru tespiti yaptıklarını, sakin kalarak gereksiz bir ameliyatı önlediklerini ve mıknatısların doğal yolla çıkmasıyla iyi bir sonuç elde ettiklerini dile getirdi.

Üç yaşındaki çocuk 25 mıknatıs yuttu! Doktorlar zamanla yarıştı… Ailelere kritik uyarı
Başlık ResmiÜç yaşındaki çocuk 25 mıknatıs yuttu! Doktorlar zamanla yarıştı… Ailelere kritik uyarı

BAĞIRSAKLARI DELİNEBİLİRDİ

Hastanelerinde her türlü imkanın bulunduğuna işaret eden Narlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastanemizde her türlü imkanımız vardı. Her hastanede çocuk gastroenteroloğuna ve çocuk cerrahına bu kadar kolay ulaşılamıyor. Tabii ki bunların da etkisi var. Hızlı davranmasaydık midedekiler bağırsağa gidebilirdi. Bağırsağa gittiği zaman katlanıp delinmeye, mide içinde delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler akciğere kaçabilirdi. O zaman olacakları zaten hiçbirimiz düşünmek bile istemiyoruz. Hızlı davranabilmemiz, hızlı hareket edebilmemiz, birbirimize çabuk ulaşıp koordineli olabilmemiz, ihtiyaç duyduğumuz malzemelerimizin elimizde olması bu süreci kolaylaştırdı ve daha iyi sonuçlar elde ettik."

AİLELER DİKKAT: BU TARZ OYUNCAKLARI SATIN ALMAYIN

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayşe Burcum Sertel de Narlı'nın haber vermesi üzerine vakit kaybetmeden solunum yolunu koruyarak endoskopik işleme başladıklarını, midedeki mıknatısları henüz mide duvarını perfore (delme) etmediği için endoskopik yöntemle çıkardıklarını anlattı.

Bu tür oyuncakların yasaklanması gerektiğini savunan Sertel, "Bu oyuncakların renkli olması, çocukların ilgisini çekiyor. Küçük çocuklar, bunları gördüklerinde genellikle ağızlarına şeker diye atıyorlar. Bu oyuncakların satışının durdurulması gerekiyor. Mıknatıs diğer yabancı cisimlere benzemiyor. Mıknatıs en ciddi olanı. Ailelerin bu tarz oyuncakları satın almamasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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