Oyuncu Biran Damla Yılmaz, son dönemde rol aldığı yapımların yanı sıra Almanya’da yürütüldüğü belirtilen hukuki süreçle gündeme geldi. Yılmaz hakkında Almanya’da devam eden yargı sürecinde 6 ay hapis cezası kararı verildiği yönündeki haberler dikkat çekti. Dosyada, estetik işlemlerden kaynaklandığı öne sürülen ödemeler ve çeşitli icra dosyalarının bulunduğu aktarılırken, toplam borç miktarının yaklaşık 285 bin euroya ulaştığı iddia edildi. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, Biran Damla Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

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Yaşanan gelişmenin ardından oyuncunun hayatı ve kariyeri de yeniden araştırılmaya başlandı. “Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?” soruları merak edilirken gündeme gelen Almanya’daki hukuki sürece ilişkin detaylar da sorgulanıyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Biran Damla Yılmaz dizi ve sinema oyuncusudur. 28 Haziran 1997 tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz 29 yaşında.

Biran Damla Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hapis cezası ile gündemde!

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Yılmaz, televizyon ekranındaki ilk döneminde farklı yapımlarda yardımcı roller üstlendi. Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül Acar karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. Daha sonraki yıllarda Canevim, Baraj ve Yasak Elma gibi dizilerde başrol ve önemli karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

Biran Damla Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hapis cezası ile gündemde!

BİRAN DAMLA YILMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Muhteşem Yüzyıl – Cariye

Yasak – Esma

Beyaz Yalan – Nesrin

Kırgın Çiçekler – Eylül Acar

Canevim – Ceylan Haksever

Baraj – Nehir Aksu

Yasak Elma – Kumru Yıldırım

Maske Kimsin Sen? – Ayna

Hudutsuz Sevda – Yasemin

Kopuk – İpek Kasay

Halef: Köklerin Çağrısı – Yıldız Kordağlı





Biran Damla Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hapis cezası ile gündemde!

BİRAN DAMLA YILMAZ HAPİS CEZASI MI ALDI, NEDEN?

İddiaya göre soruşturma, Yılmaz’ın Almanya’da yaptırdığı botoks, dudak dolgusu, lazer, selülit ve yüz vitamini gibi estetik işlemlerinin ücretlerinin ödenmemesi üzerine başlatıldı. Dosyada, estetik işlemleri ve çeşitli icra süreçleriyle birlikte Yılmaz’ın toplam borcunun yaklaşık 285 bin euroya ulaştığı öne sürüldü. Söz konusu borcun önemli bir bölümünün, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın kefil olması nedeniyle onun tarafından ödendiği aktarıldı.

Biran Damla Yılmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hapis cezası ile gündemde!

Aydın’ın elindeki bazı belgelerin Hamburg Türk Konsolosluğu’nda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirildiği belirtildi. Daha önce Yılmaz hakkında Almanya’da oturum izni almak amacıyla sahte belge düzenlediği yönünde iddialar da gündeme gelmişti. Bu iddiaların, Aydın’ın savcılığa yaptığı şikayet ve suç duyurusunun ardından ortaya çıktığı ifade edildi. Dosyada yer alan belgelerin Alman makamları ve Türk Konsolosluğu tarafından yapılan işlemler kapsamında onaylandığı öne sürüldü.

Yaklaşık 285 bin euroluk borca ilişkin belgelerin Türkiye’de yapılması planlanan hukuki başvurularda kullanılacağı bildirildi.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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