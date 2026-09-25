İstanbul'da bir otel sahibinin personelleri tarafından çeşitli yöntemlerle 1 milyon dolar zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 otel personeli tutuklandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul'da, bir otel sahibinin personelleri tarafından farklı yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı iddiası ile alakalı gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, Fatih'teki bir otelde yaşanan "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçu ile alakalı çalışma başlatıldı.

Çalıştıkları otelin sahibini 1 milyon dolar zarara uğratan 5 kişi tutuklandı

1 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRADI

Soruşturmada, otel sahibinin personelleri tarafından koordineli biçimde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ekiplerin incelemelerinde, otel personelleri S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B'nin (43) olayla ilişkili olduğu belirlendi.

Çalıştıkları otelin sahibini 1 milyon dolar zarara uğratan 5 kişi tutuklandı

Bu kapsamda, 21 Eylül'de yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasıdna adliyeye gönderilen şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. tutuklandı, diğerleri hakkında ise "ev hapsi" biçiminde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala