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Ekonomi

Tüketici iki arada bir derede kaldı! Kışlık kıyafet mi? Ailecek yemek mi?

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Tüketici iki arada bir derede kaldı! Kışlık kıyafet mi? Ailecek yemek mi?
Başlık ResmiTüketici iki arada bir derede kaldı! Kışlık kıyafet mi? Ailecek yemek mi?

Bir kişinin temel kışlık ihtiyacı yaklaşık 6 ila 8 bin lirayı bulurken buna karşılık dört kişilik bir ailenin yemek faturası 2-3 bin liraya ulaşıyor. Ayda iki defa dışarıda yemenin maliyeti ise bir kışlık kıyafet alışveriş fiyatına denk geliyor.

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mont, bot, kazak ve kalın pantolonlar vitrinlerdeki yerini aldı. Tüketicinin temel ihtiyaçlarından oluşan orta segment bir alışveriş sepetinde; mont ortalama 3 bin, bot 2 bin 500, kazak 900, pantolon 1.100, bere ve atkı ise 500 lira civarında tutuyor. Böylece bir kişinin temel kışlık gardırop maliyeti 6 ila 8 bin lira arasında biçimleniyor. Bütçeye göre uygun alternatiflerle bu tutar aşağı çekilebilirken, üst segment markalarda fatura 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor. Geçen yıla kıyasla giyim tarafında fiyatlar daha kararlı seyretse de yeme-içme sektöründeki tablosu tam tersi bir grafik çiziyor.

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Dört kişilik bir ailenin ortalama bir restorandaki tek öğün maliyeti 2 bin ila 3 bin lira bandında seyrediyor. Ayda üç defa dışarı çıkıldığında harcama 6-9 bin liraya, dört kez çıkıldığında ise 8-12 bin lira seviyesine ulaşıyor. Özellikle İstanbul’daki restoran fiyatlarının Londra, Paris ve Milano gibi dünya metropolleriyle yarışır hâle gelmesi dikkat çekiyor.

İki kalem arasındaki en temel fark, harcamanın kullanım ömründe ortaya çıkıyor. Giyim alışverişinde tüketici yüksek bir toplu ödeme yapsa da aldığı mont ve botu aylar, hatta yıllar boyunca kullanabiliyor. Yemek harcamasında ise aynı bütçe tek bir akşamda tükeniyor.

Ayrıca fiyat artışlarının hızı da iki sektörde farklı işliyor. Gıda, kira, enerji ve işçilik gibi sürekli artan işletme maliyetleri restoran menülerine anında yansıtılırken; tekstil tarafında sezon başı olması sebebiyle işletmeler fiyat artırmak yerine kampanyalarla tüketiciyi mağazaya çekmeye çalıştığı görülüyor. Özellikle geçen sezon ürünlerinde indirimler devam ederken, yeni sezonda farklı bütçelere yönelik seçenekler bulunuyor.

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HARCAMA ALIŞKANLIKLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Vatandaşın alışveriş alışkanlıkları da yeniden şekilleniyor. Buna göre:

- Kışlık alışveriş toplu ve dönemsel bir harcama olurken, yeme-içme harcamaları daha küçük parçalar hâlinde gerçekleşiyor. Ancak sık tekrarlandığı bütçede önemli bir yer tutuyor.

- Giyim tarafında sezon başında fiyatların görece sakin seyretmesine rağmen yeme-içme sektöründe fiyatlar daha hareketli. Dolayısıyla tüketici kışlık alışverişte kampanya ve indirim dönemlerini takip ederken, yeme-içme harcamalarında ise restoran seçimi, menü tercihi ve dışarıda yemek sıklığını yeniden hesaplıyor.

- Kışlık alışverişte sezonun başında fiyat avantajı aranırken, yeme-içmede vatandaşın karşısına her yeni hesapta daha yüksek bir fatura çıkıyor.

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