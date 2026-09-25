İlk defa sergileniyor! Haliç’e farklı bir “Seyir”

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda, multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın fuar için özel olarak ürettiği Seyir adlı dijital enstalasyonu sanatseverlerle buluştu.

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Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığıyla dönüştüren eser, manzarayı yalnızca seyredilen bir görüntü olmaktan çıkararak dinamik bir tecrübeye dönüştürüyor.

Trendyol Sanat desteğiyle, ilk defa sergilenen “Seyir”, 27 Eylül’e kadar arasında Tersane İstanbul’da devam edecek Contemporary Istanbul’da görülebilecek. Sanatçı Karışman, “Değişim üzerinden gerçeklik ile görüntü, izleyen ile izlenen arasındaki ilişkiyi sorgulamak istedim” diye konuşuyor.

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