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Kültür - Sanat

"Muson Hayalleri" başlıyor! Güneydoğu Asya’dan 11 film geldi

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Başlık Resmi Muson Hayalleri başlıyor! Güneydoğu Asya’dan 11 film geldi

İstanbul Modern Sinema, yeni sezonunu çağdaş Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan bir seçkiyle açtı.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

4 Ekim’e kadar seyirciyle buluşacak olan “Muson Hayalleri” adlı program; Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya’dan 2020’lerin dikkat çeken 11 filmini bir araya getirecek. Bu filmlerde bölgenin sosyal dönüşümleri, siyasi gerilimleri ve değişen kimlikleri perdeye taşınacak.

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Kamboçyalı usta yönetmen Rithy Panh’ın “Ormanın Meyveleriyiz” filminin de yer aldığı program hakkında değerlendirmede bulunan İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, ilk defa doğrudan Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan bir seçki hazırladıklarını belirterek, hızla dönüşen metropollerden doğayla kurulan ilişkilere ve kişisel hafızalara uzanan bu filmlerin bölgeden yeni hikâyeler ve özgün sinema dilleriyle karşılaşma imkânı sunduğunu ifade etti.

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