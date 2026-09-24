Filistin'e desteği nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, yaşananlara sahneden cevap vermeye hazırlanıyor. Ünlü rapçi, gelirlerinin tamamı Filistin halkına destek veren kuruluşlara aktarılacak "Özgür Filistin Turnesi" başlatacağını açıkladı. İlk duraklar ise Dublin, Paris ve Londra olacak.

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Filistin halkının yaşadığı insanlık dramına ilk günden beri yüksek sesle karşı çıkan ABD'li rapçi Macklemore, üzerindeki baskı ve sansür çabalarına karşı emsal niteliğinde bir adım attı.

Ünlü rapçi Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından gelirleri Filistin halkını destekleyen kuruluşlara bağışlanacak "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyeceğini duyurdu.

Macklemore, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLARA RAĞMEN..."

Son haftalarda yaşananların, "son 3 yılda bazı şeylerin değiştiğini" gösterdiğini belirten Macklemore, "Filistin'in özgürleşmesi, bu çağrıyı sansürlemeye çalışan milyarderlerin gücü ve bugün sanatçılardan ne beklendiği konusunda kolektif bir uyanış" yaşandığını ifade etti.

"Karşılaşabilecekleri sonuçlara rağmen sahnelerini Filistin halkıyla dayanışma göstermek için kullanan" sanatçılarla iletişime geçtiğini aktaran Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi" adını verdiği bir konser serisi başlatacağını duyurdu.

Sansür işe yaramadı! Macklemore cevabını sahneden verecek: Özgür Filistin Turnesi geliyor

TÜM GELİRLER FİLİSTİNLİLERE

Macklemore, konserlerden elde edilecek tüm gelirin Filistin halkını destekleyen kuruluşlara bağışlanacağını vurgulayarak, 26 Ekim'de Dublin'de, 29 Ekim'de Paris'te ve 30 Ekim'de Londra'da yapılacak etkinliklerle başlaması planlanan organizasyona ilişkin diğer ayrıntıların henüz netleştirilme aşamasında olduğunu kaydetti.

"Soykırım yaşanırken apolitik kalmanın işe yaramadığını" belirten ve sanatçıların yalnızca eğlence amacıyla değil, toplumsal konularda da sahnelerini kullanmaları gerektiğini savunan Macklemore, "Özgür Filistin" çağrılarının susturulmasına yönelik girişimlere karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

MİLYARDERLERİ HEDEF ALDI

Macklemore, "Başıma gelenler, tek bir sanatçıdan ya da tek bir sahneden çok daha büyük bir mesele. Milyarderler sınıfı, hangi seslerin sahneye çıkmasına izin verileceğine, hangilerinin ise dinlenemeyecek kadar tehlikeli olduğuna karar verebiliyorsa, herkesin buna dikkat etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Sansür işe yaramadı! Macklemore cevabını sahneden verecek: Özgür Filistin Turnesi geliyor

NE OLMUŞTU?

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı.

Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekileceklerini açıklamıştı.

Turne sahibi Sheeran ise Gazze'deki soykırım hakkında çoğunlukla sessiz kalmakla eleştirilmişti.

Macklemore'un Filistin'e desteği nedeniyle turneden çıkarılması kararı, sosyal medyada birçok kişi tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Sansür işe yaramadı! Macklemore cevabını sahneden verecek: Özgür Filistin Turnesi geliyor

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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