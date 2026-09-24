Erdoğan’dan “fon krizi” açıklaması: Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen soruşturmaya ilişkin, “Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır” dedi. Sorunun belli sayıda fonla sınırlı olduğunu belirten Erdoğan, sürecin şeffaf ve hassas yürütülmesi talimatını verdiğini açıkladı. Erdoğan, benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) temaslarının ardından Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen süreçle ilgili yatırımcılara mesajlarını ve bundan sonra atılacak adımları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temaslarını İhlas Medya adına TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki takip etti.

“NE FİNANSAL SİSTEMİMİZE NE TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK BİR RİSK SÖZ KONUSU”

Sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ortaya çıktığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

“HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR”

Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adımın atıldığını ve atılacağını söyleyen Erdoğan, ilgili kurumların meselenin üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı.

Yargının kapsamlı bir soruşturma başlattığını, gözaltı ve tutuklamaların olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur.”

HUKUKİ VE İDARİ DÜZENLEME MESAJI

Sürecin şeffaf ve hassas biçimde yürütülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, benzer sorunların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti:

“Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.”

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FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istenmişti. Bu kişilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

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TUTUKLU SAYISI 26’YA ULAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında adliyeye sevk edilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklananların sayısı 26’ya ulaşmıştı. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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