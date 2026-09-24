Türkiye'nin 1000 kilometre menzilli 'SİVRİSİNEK'i sınırları aştı! İlk kez o ülkenin ordusunda görüntülendi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayii iş birliğine yeni bir sistem daha eklendi. Baykar tarafından geliştirilen ve 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip SİVRİSİNEK Dolanan Mühimmatı, Azerbaycan Ordusu renkleriyle Nahçıvan'da görüntülendi.

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Türk savunma sanayiinin insansız sistemlerde geliştirdiği yeni platformlar, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın envanterinde yerini almaya devam ediyor. Baykar'ın uzun menzilli taarruz görevleri için geliştirdiği SİVRİSİNEK Dolanan Mühimmatı bu kez Nahçıvan'da görüntülendi.

Nahçıvan'dan gelen görüntülerle birlikte Azerbaycan basını, SİVRİSİNEK'in ordu envanterine alındığını duyurdu.

17 Nisan’da gerçekleştirilen demo faaliyeti, 5 adet K2 Kamikaze İHA’nın 5 dakika içerisinde yaptığı sıralı kalkışlarla başladı. Havalanan platformlar, “sağ kademe”, “çizgi”, “V” ve “Turan” formasyonlarında devriye uçuşu icra etti. Bu sürece, Baykar tarafından geliştirilen yeni bir platform olan 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmat da dahil olarak K2 Kamikaze İHA’ların altında sürü oluşturdu. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA ise sürü uçuşuna eşlik ederek operasyonu havadan görüntüledi.

1000 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP

Baykar tarafından geliştirilen SİVRİSİNEK, yeni nesil dolanan mühimmat sistemi olarak öne çıkıyor. 1000 kilometrenin üzerindeki menzili, sistemin uzun mesafelerdeki hedeflere karşı kullanılabilmesine imkan sağlıyor.

SİVRİSİNEK ilk kez Nisan 2026'da Edirne'deki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen sürü uçuş testlerinde K2 Kamikaze İHA ile birlikte sergilenmişti. Sistem, bir ay sonra SAHA 2026'da kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiyenin 1000 kilometre menzilli SİVRİSİNEKi sınırları aştı! İlk kez o ülkenin ordusunda görüntülendi

10 SİVRİSİNEK AYNI ANDA HAVALANDI

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri ise yapay zeka destekli sürü otonomisi.

Nisan ayında gerçekleştirilen gösteri uçuşunda 10 adet SİVRİSİNEK, K2 Kamikaze İHA'larla birlikte sürü halinde hareket ederek belirlenen koordinatlara dalış gerçekleştirdi.

Yapay zeka destekli sürü otonomisi sayesinde sistem, sürüdeki unsurların kesintisiz iletişim kurmasına ve tespit edilen hedef bilgilerinin gerçek zamanlı olarak birbirleriyle paylaşılmasına imkan sağlıyor.

Türkiyenin 1000 kilometre menzilli SİVRİSİNEKi sınırları aştı! İlk kez o ülkenin ordusunda görüntülendi

ELEKTRONİK HARBİN OLDUĞU ORTAMDA DA GÖREV YAPABİLİYOR

SİVRİSİNEK'in bir diğer kritik kabiliyeti ise uydu konumlandırma sinyallerinin bulunmadığı veya elektronik karıştırmaya maruz kaldığı ortamlarda görev yapabilmesi.

Yapay zeka destekli görsel navigasyon sistemi sayesinde mühimmat, GNSS sinyalinin olmadığı veya karıştırıldığı şartlarda konumlandırma ve hedef tespiti gerçekleştirebiliyor.

NAHÇIVAN DETAYINA DİKKAT

Azerbaycan'ın ana topraklarından ayrı konumdaki Nahçıvan, Türkiye ile doğrudan kara sınırına sahip stratejik bir bölge.

1000 kilometrenin üzerindeki menziliyle SİVRİSİNEK, Azerbaycan'ın uzun menzilli taarruz kabiliyetlerine yeni bir unsur eklerken, sistemin ilk kez Nahçıvan'da görüntülenmesi de dikkatleri bölgeye çevirdi.

BAYKAR SİSTEMLERİ AZERBAYCAN ENVANTERİNDE

Azerbaycan daha önce de Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçlarını envanterine katmıştı. Özellikle Bayraktar TB2'ler, Azerbaycan'ın geçmişte Ermenistan'la yaşadığı çatışmalarda aktif şekilde kullanılmıştı.

Baykar, 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştirirken, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına yaparak Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülkeyle olmak üzere toplam 38 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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