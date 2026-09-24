Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otomobilin karşı yönden gelen kamyonun altına girdiği kazada hamile Merve Turan, 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kalan bebeği hayatını kaybetti. Anne, kızı ve bebeği Yeşilçomlu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Edinilen bilgiye göre kaza, Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı’nda meydana geldi. Karacabey’den Bandırma yönüne seyreden Merve Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KAMYONUN ALTINA GİREREK SÜRÜKLENDİ

Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Bandırma’dan Karacabey yönüne seyreden kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kamyonun altına girerek sürüklendi.

Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi

ANNE VE KIZI CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Merve Turan ile yanında bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi

KARNINDAKİ BEBEĞİ DE ÖLDÜ

Doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan’ın karnındaki bebeğin kurtarılması için anne hastanede ameliyata alındı. Doktorların bebeği yaşatabilmek için yaptığı tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı. Anne ve kızının cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİLER

Feci kazada hayatını kaybeden Merve Turan, 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan ve bebeği için Bandırma’nın Yeşilçomlu Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi

Yeşilçomlu Köy Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Turan ailesinin yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı cenaze töreninde anne, kızı ve dünyaya gelmesine yaklaşık 2 hafta kala hayatını kaybeden bebeği için dualar edildi.

Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi

Cenaze namazının ardından Merve Turan, kızı Ahsen Turan ve bebeği Yeşilçomlu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi

Anne, 3 yaşındaki kızı ve doğmasına yalnızca 2 hafta kalan bebeğinin aynı kazada hayatını kaybetmesi bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala