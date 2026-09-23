Konya’da çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle hastaneye başvuran 37 yaşındaki 4 çocuk annesi Hürriyet Asan’ın kalbinde, iki kulakçık arasında 12 milimetrelik açıklık tespit edildi. Uygulanan kapalı yöntemle sağlığına kavuşan Asan, “Kalbimde aşırı yanma vardı, geçti çok şükür. Gayet güzel bir şekilde namazımı da kılabiliyorum. Gündelik hayatıma devam edebiliyorum her şey yolunda” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Çarpıntı, nefes darlığı ve eforla yorulma şikayetleri üzerine hastaneye giden 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Hürriyet Asan, ileri tetkik ve tedavi için Konya Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.

Hastaya yapılan Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) incelemesinde, kalbin iki kulakçığını birbirinden ayıran duvarda 12 milimetrelik açıklık bulunduğu belirlendi. Konya Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Azmi Eyiol, bu tür açıklıkların bazı hastalarda çocukluk döneminde belirti verdiğini, bazılarında ise uzun yıllar fark edilmeden kalabildiğini belirtti.

4 çocuk annesi çabuk yorulma şikayetiyle başvurdu! Gerçek hastanede ortaya çıktı

KALBİNDE 12 MİLİMETRELİK AÇIKLIK TESPİT EDİLDİ

Hastanın kalbindeki açıklığın kapatılmaya uygun olduğunun belirlenmesinin ardından, göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntem tercih edildiğini anlatan Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Azmi Eyiol, "Hastamız çarpıntı, nefes darlığı, yürürken yorulma şikayetleriyle dış merkeze başvuruyor. Dış merkezde Dr. Osman Karaman tarafından Numune Hastanesinde değerlendirilen hastamız daha sonra tarafımıza refere edildi. Biz burada Transözofageal Ekokardiyografi yöntemi dediğimiz ağızdan hortum sallayarak kalbini değerlendirdik. Normalde kalpte 4 odacık, 2 kulakçık, 2 karıncık dediğimiz alanlar olur. Kalbin üst kısmında 2 tane kulakçık var, sağ ve sol kulakçığımız. Normalde burada 2 kulakçık arasında bir bariyer olur, yani kapalı olur o alan. Ama hastamızda o alanda 12 mm'lik bir açıklık vardı. Bu tabii bazı hastalarda çocukluk zamanında semptom verir, bulgu verir ama bazı hastalarda bu delik çok küçük olduğu ya da orta düzeyde bir delik olduğunda ileri yaşlara kadar semptom vermeyebilir. Ama genelde böyle 40'lı, 50'li yaşlarda bulgu verir. Niye bulgu verir, çünkü artık soldan sağa kan geçişi artar” dedi.

4 çocuk annesi çabuk yorulma şikayetiyle başvurdu! Gerçek hastanede ortaya çıktı

KASIKTAN GİRİLEREK KAPATILDI

Sözlerine devam eden Karaman, “Sağ kalp boşlukları artmaya başlar. Kanın akciğere gittiği o damarda basınç artışı olur. Bundan sonra hastalarda nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi semptomlar olur. Normalde bu tip açıklıklar eski dönemlerde açık yöntemler yani göğsün açılarak açık ameliyatla tedavi oluyordu. Ama artık yeni gelişen yöntemlerle biz burayı kapalı anjiyo yöntemiyle sağ kasık bölgesindeki toplar damardan girerek kalbe ulaşarak çift yönlü şemsiye kapama yöntemiyle o açıklığı kapalı yöntemle kapattık. Peki bu işlemin ne gibi avantajları var; açık ameliyat olmadığı için çok çabuk hastamız toparladı. Yani biz hastamızı 1 gün sonra taburcu ettik. Hastamıza gayet başarılı bir şekilde kapama işlemini uyguladık. Daha sonra eko yöntemiyle baktığımızda o alanda herhangi bir kaçak olmadığını gördük. Zaten 1 gün sonra da hastamızı mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde taburcu edebildik" şeklinde konuştu.

4 çocuk annesi çabuk yorulma şikayetiyle başvurdu! Gerçek hastanede ortaya çıktı

"HIZLI BİR ŞEKİLDE HASTA TOPARLANIYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Ziyrek de, "Uygun hastada perkütan yolla yani kasıktan yapmak hasta açısından çok avantajlı. Yatış süresini kısaltıyor, enfeksiyon riskini kısaltıyor. Ameliyata bağlı mortalite, morbidite riskini ciddi şekilde azaltıyor. O açıdan çok avantajlı. Bazı teknik sebeplerden dolayı her hasta buna uygun olmuyor. Ama kasıktan kapatma yöntemine uygun olan hastalardaki özellikle bu tür kulakçıklar arasındaki deliklerde yüzde 60-70'i bu hastaların uygun oluyor. Hızlı bir şekilde hasta da toparlanıyor. Sonuçlar da çok yüz güldürücü oluyor. O bakımdan faydalı bir ameliyat oldu" şeklinde konuştu.

"NAMAZ KILARKEN SÜREKLİ GÖĞSÜMÜ KONTROL EDİYORDUM”

Kalp işleminin düşündüğü kadar zor geçmediğini ifade eden 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Hürriyet Asan, "Çok güzel bir ameliyat geçti stressiz, sıkıntısız. Tabii daha önce stres vardı yani sonuçta ameliyat, bir de kalp olunca daha problem olabiliyor. Ertesi gün eve dönebilmek de güzeldi. Bir de ağrısız, sızısız bir ameliyat geçirdim. Her şey güzel geçti. Önceki yapılan işlemler yani sürekli kan testi, her şey ince ayrıntısına kadar incelendi. Öyle sıkıntıya sokacak hiçbir şey olmadığından direkt ameliyata girdim. Ameliyat olmadan 4 ay önce bir göğüste yanma, merdivenleri zor çıkmam vardı. Bir de sürekli namaz kılarken böyle bir göğsümü kontrol etme gereği duyuyordum. Kalbimde aşırı yanma vardı, geçti çok şükür. Gayet güzel bir şekilde namazımı da kılabiliyorum. Gündelik hayatıma devam edebiliyorum her şey yolunda" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala