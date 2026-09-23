Dolarda 6 ayın dibi! Yükselecek mi düşecek mi?

FED’in faiz artışının ardından dolar endeksi 100 seviyesini aşarken, iç piyasada 23 Eylül 2026 dolar fiyatı 48,8350 TL’den güne başladı. Öte yandan küresel hedge fonları ve varlık yöneticilerinin “yükseliş yönlü” dolar pozisyonları 15 Eylül haftasında 15 milyar dolar azaldı ve 5 milyar dolara kadar geriledi. Böylece “fiyatlarda artış beklentili” dolar pozisyonları marttan bu yana en düşük seviyeye geriledi ve 6 ayın dibini gördü.

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Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankasının faiz artışının ardından dolar endeksi de 100,00 seviyesinin üzerine yükseldi. Bugünkü işlemlerde dolar endeksi 100,70’e yakın denge arayışını sürdürürken, rakamlar, son sekiz haftanın en yüksek seviyelerine işaret etti. İç piyasada da 23 Eylül 2026 dolar fiyatı 48,8350 TL’den güne başladı.

Doların son dönemdeki yükselişinde ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası belirleyici oldu. FED, eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına taşıdı.

FED’DEN SON MESAJLAR

FED yetkililerinden gelen son açıklamalar ise enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğine ve ilave sıkılaştırmanın gündemde kalabileceğine işaret etti. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonun yalnızca enerji kaynaklı olmadığını, güçlü tüketici talebi ve ekonomik aktivitenin de fiyat baskılarını canlı tuttuğunu söyledi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de geçen haftaki faiz artırımını desteklediğini belirterek, gelecekte enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Bu açıklamalar, piyasalarda ek faiz artırım beklentilerini canlı tutarken, ekim ayında bir faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 54 seviyesinde fiyatlanıyor.

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PETROLDEKİ GERİLEME…

Öte yandan dolar açısından jeopolitik cephede farklı bir gelişme yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li yetkililerin İranlı temsilcilerle "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklaması, Orta Doğu'daki enerji arzına ilişkin endişelerin bir miktar azalmasına neden oldu. Brent petrol fiyatının 100 doların altına gerilemesi, küresel enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş aynı zamanda doların geleneksel güvenli liman talebini de sınırlayabiliyor. Enerji arzına ilişkin risklerin düşmesi, küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları da azaltıyor. Böylece FED'in “daha uzun süre yüksek faiz uygulaması” gerektiğine ilişkin beklentilerde de zaman zaman gevşeme görülebiliyor.

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KAMU BORCU ENDİŞESİ

Bu arada ABD'nin yüksek kamu borcu ve artan finansman ihtiyacı, yatırımcıların izlediği önemli başlıklardan biri... ABD Hazinesi'nin borçlanmaya daha fazla yönelmesi, yükselen uzun vadeli faizler ve yüksek bütçe açığı, dolar varlıklarının uzun vadeli cazibesine ilişkin tartışmaları da canlı tutuyor. Önümüzdeki bir yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık kısa vadeli Hazine tahvili ihracı bekleniyor.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Bütün bu tabloda küresel hedge fonları, döviz yatırımcıları ve varlık yöneticilerinin dolar üzerindeki net uzun (yükseliş yönlü) pozisyonlarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 15 Eylül ile sona eren haftada dolar için “yükseliş yönlü” pozisyonlar 15 milyar dolar azalarak 5 milyar dolara geriledi. Böylece dolardaki yükseliş beklentisini gösteren pozisyonlanma, mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Söz konusu pozisyonlar temmuz ortasında yaklaşık 50 milyar dolara kadar çıkmıştı.

Kurumsal yatırımcıların dolar üzerindeki yükseliş beklentisi, üst üste yedinci haftada da geriledi. Söz konusu dönemde doların yükselişine yönelik pozisyonlanmada yaklaşık 45 milyar dolarlık bir çözülme yaşandı.