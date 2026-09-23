Depoları doldurmak için acele etmeyin! Petrol düştü, akaryakıta büyük indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme sonrası akaryakıta büyük bir indirim göründü. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında önemli bir değişiklik olacak. İşte detaylar...

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Petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıta büyük bir indirim göründü.

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MOTORİNE 5,5 LİRA İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresi 5 lira 57 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi 91-92 lira seviyelerine gerileyecek.

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BENZİN 80, MOTORİN 100 LİRAYI AŞMIŞTI

Petrol fiyatlarının 110 dolar sınırına kadar çıkmasıyla benzinin litresi 80 lirayı, motorinin litresi ise 100 lirayı aşmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta motorine gelen 4 lira 9 kuruşluk indirim sonrası motorin yeniden 100 liranın altına inmişti.

23 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 80.40 96.40 34.99 İstanbul Anadolu 80.30 96.20 34.39 Ankara 81.40 97.50 35.09 İzmir 81.70 97.80 34.99

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.