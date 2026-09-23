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Ekonomi

Altına para yağmuru! 11 haftada tam 208 ton...

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4.350 dolar civarında denge arayışını sürdürürken; altın ETF'lerine yönelik güçlü yatırımcı ilgisi dikkat çekiyor. Küresel fiziksel altın destekli ETF'ler geçen hafta 27,1 ton giriş çekti. Böylece 11 haftalık kesintisiz para girişi ile toplam 208,3 ton alım yapıldı. ETF'lerdeki toplam altın varlığı da yaklaşık 4 bin 250 tona yükseldi ve yeni bir rekora ulaştı.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4.350 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor. 23 Eylül 2026 işlemlerinde TSİ 06:00 itibarıyla ons altın yaklaşık 4.335 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada gram altın ise 6.804 TL’den güne başladı. Altın fiyatı bir taraftan ABD'de faizlerin yüksek seyrini sürdürebileceği yönündeki beklentilerle baskı altında kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan küresel altın ETF'lerine devam eden para girişleri ve Çin'den gelen rekor talep, fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında öne çıkıyor.

11 HAFTALIK SERİ

Küresel fiziksel altın destekli ETF'lerine geçen hafta 27,1 ton net giriş gerçekleştiği açıklandı. Bu rakam, ocak ayından bu yana haftalık bazda görülen en yüksek üçüncü giriş olarak kayıtlara geçti. Talebin merkezinde ise ABD'li yatırımcılar yer aldı. ABD kaynaklı ETF'lere 15,9 ton, Avrupa ve Asya'daki fonlara ise sırasıyla 6,5 ton ve 4,6 ton giriş gerçekleşti. Dolar bazında bakıldığında ise küresel altın ETF'lerine yaklaşık 3,9 milyar dolarlık yatırım geldi. Bu, şubat ayından bu yana haftalık bazda görülen en yüksek dördüncü giriş oldu. Böylece küresel altın ETF'lerinde üst üste 11. haftalık net giriş gerçekleşti. Bu 11 haftalık dönemde fonlara toplam 208,3 ton altın girişi olurken, küresel altın ETF'lerinin toplam varlıkları da yaklaşık 4 bin 250 tona yükseldi. Yeni bir rekora işaret eden bu tablo, yatırımcıların altına yönelik ilgisinin güçlü olduğunu gösterdi.

Altına para yağmuru! 11 haftada tam 208 ton...
Başlık ResmiAltına para yağmuru! 11 haftada tam 208 ton...

ÇİN, BİN TONU AŞTI!

Altındaki güçlü fiziksel talebin bir diğer önemli ayağı ise Çin oldu. Yılın ilk sekiz ayında Çin’in altın ithalatı 1.000 tonun üzerine çıktı. Böylece ülke, 2025 yılının tamamındaki 886 tonluk ithalat miktarını geride bıraktı. Çin'in ocak-ağustos döneminde altın ithalatına yaptığı harcamanın yaklaşık 158,8 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre ise Çin Merkez Bankası sadece ağustosta 20,2 ton altın aldı. Böylece altında 22 aylık alım serisine ulaşıldı.

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PETROL FİYATI DÜŞÜYOR

Piyasada fiyatlara yön veren bir gelişme de petrol fiyatlarındaki geri çekilme oldu. Brent petrol, ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin güçlenmesi ve Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Boru Hattını yeniden kullanmaya hazırlanmasıyla birlikte 100 doların altına geriledi. Orta Doğu'da diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi “güvenli liman” talebini sınırlıyor. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyon üzerinde enerji kaynaklı baskının azalabileceği beklentisini de güçlendiriyor. Bu durum “daha yüksek faiz” beklentisini törpüleyerek sarı metale destek oluyor.

FED’DEN MESAJLAR

Bu arada ABD Merkez Bankası'nın para politikası, altın için önemli risk olmaya devam ediyor. Son olarak Richmond FED Başkanı Tom Barkin, enflasyonist şokların beklenenden daha uzun sürebileceği uyarısında bulundu. Tarife artışları, Orta Doğu'daki çatışmalar ve tedarik zinciri baskıları gibi şoklara dikkat çeken Barkin; yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme riski taşıdığını belirtti. Barkin, FED'in geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artışını da savunurken, enflasyon risklerinin istihdam piyasasına ilişkin endişelerden daha ağır bastığını söyledi.

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