13 aydır cezaevindeydi! Çıkar çıkmaz ilk iş Bahçeli'yi ziyaret etti

Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz tahliye edilmişti. Yılmaz, tahliyesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

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Aziz İhsan Aktaş'a suikast iddiasıyla 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman hakkında avukatların itirazı üzerine 16 Eylül'de tahliye kararı verilmişti. Yılmaz, tahliyesi sonrası soluğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında aldı.

13 aydır cezaevindeydi! Çıkar çıkmaz ilk iş Bahçeliyi ziyaret etti

Selahattin Yılmaz'ın avukatı Mehmet Yaşar Koçak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Selahattin Yılmaz Reis ile birlikte tahliye sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi makamında ziyaret ettik. İstişarelerde bulunduk hayır dualarını aldık." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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