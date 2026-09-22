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Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'dan ifade sırasında savcıya tehdit! Soruşturma başlatıldı

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Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'dan ifade sırasında savcıya tehdit! Soruşturma başlatıldı
Başlık ResmiKozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylıdan ifade sırasında savcıya tehdit! Soruşturma başlatıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Enver Altaylı, sorgu sırasında soruşturmayı yürüten başsavcı vekiline yönelik tehdit içeren sözler sarf etti. Altaylı’nın "Kendine dikkat et, daha gençsin" ve "Bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" sözleri üzerine hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

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Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Altaylı’nın ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekili’ni tehdit ettiği öğrenildi.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı

İFADESİNİ ALAN SAVCIYI TEHDİT ETMİŞ!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili cumhuriyet başsavcı vekiline yönelik olarak, "Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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