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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de diplomasi trafiği! Görüşmeler peş peşe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de diplomasi trafiği! Görüşmeler peş peşe
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan BMde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından ikili görüşmelere başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Erdoğan, ardından birçok liderle de bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Konuşmasını tamamlayan Erdoğan, ikili görüşmelere geçti.

GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede Erdoğan, BM'nin 81. Genel Kurul görüşmelerine ilişkin hazırlanan defteri imzaladı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye'nin BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterdiği Mehdi Eker ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal da yer aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Başlık ResmiKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ve Katar olarak ikili ilişkileri yatırım, ticaret, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileri seviyeye taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkes için sıkıntı oluşturduğunu belirten Erdoğan, enerji ve ulaştırma koridorları alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca İsrail'in Gazze'de barış yönünde adım atmamakta ısrar ettiğini belirterek, bölgedeki İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun güçlü şekilde baskı kurmasının önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye
Başlık ResmiSenegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile de bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham
Başlık Resmiİngiltere Başbakanı Andy Burnham
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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