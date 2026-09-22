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Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında

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Manisa’daki silahlı okul saldırısına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, soruşturma başlatıldığını belirterek son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Gürlek "Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir" dedi.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula gittiği sırada meydana gelen ve 2’si ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını belirterek, çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmalin karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

Bakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında
Başlık ResmiBakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında

Turgutlu’da okul binasının dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırı büyük üzüntüye yol açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralanırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

15 yaşındaki saldırgan Halil Orhan da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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SORUŞTURMADA İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında
Başlık ResmiBakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında

Gürlek, soruşturmanın Başsavcının koordinasyonunda yürütüldüğünü ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve adli süreçte bulunan çocuk da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında
Başlık ResmiBakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında

ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA

Bakan Gürlek, saldırıda kullanılan silahla ilgili yürütülen soruşturmanın kapsamına dikkat çekti. Gürlek, anne, baba ve silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, yakın zamanda öncülük edilen yasal düzenlemeyle ailelerin çocukların bakım ve gözetimine ilişkin sorumluluklarının daha açık ve güçlü hâle getirildiğini belirtti.

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SİLAHIN ÇOCUĞUN ELİNE NASIL GEÇTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmada saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği de mercek altına alındı.

Bu kapsamda;

  • Silahın çocuğun eline nasıl geçtiği,
  • Silahın nasıl muhafaza edildiği,
  • Anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri,
  • Olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü şekilde araştırılıyor.
Bakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında
Başlık ResmiBakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında

"HİÇBİR İHMAL GÖZARDI EDİLMEYECEK"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, çocukların güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda hiçbir ihmalin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Gürlek, olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidileceğini, sorumluluğu bulunan kişilerin titizlikle tespit edileceğini ve hiçbir ihmalin göz ardı edilmeyeceğini bildirdi. İlgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içerisinde hem adli sürecin hem de yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirten Gürlek, yaralı öğrencilere acil şifalar diledi.

Bakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında
Başlık ResmiBakan Gürlekten Manisadaki saldırıya ilişkin açıklama! Anne, baba ve dede de gözaltında

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Gürlek’in ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı ise 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi için sürecin en ince ayrıntısına kadar inceleneceği ifade edildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK tarafından yapılan açıklamada da olaya ilişkin yayın yasağı getirildiği duyuruldu. Açıklamada, Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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