Amasya'da can pazarı! Yolcu otobüsü şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var
Amasya’nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
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Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
24 KİŞİ YARALANDI
Kaza ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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