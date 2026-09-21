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YENİ Parti isim krizine çözüm arıyor! MYK sonrası dikkat çeken açıklama: Konuyu kapatabiliriz

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YENİ Parti isim krizine çözüm arıyor! MYK sonrası dikkat çeken açıklama: Konuyu kapatabiliriz
Başlık ResmiYENİ Parti isim krizine çözüm arıyor! MYK sonrası dikkat çeken açıklama: Konuyu kapatabiliriz

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti ismine yönelik itirazla ilgili açıklamalarda bulundu. Emre, isim konusunda yaşanan sorunun küçük bir düzenlemeyle çözülebileceğini belirterek, “YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz” dedi.

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YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, YENİ Parti ismine itiraz edilmesi üzerine toplantıda ismin önüne bir düzeltme yapılarak sorunun çözüleceğini açıkladı.

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ZARARA SEBEP OLANLARIN MAL VARLIKLARIYLA KARŞILANMASI TEKLİF EDİLECEK

Kamu kaynaklarıyla özel zararların kurtarılmaması gerektiğini söyleyen Emre, "YENİ Parti olarak Ekonomi Eşgüdüm Konseyi toplandı. Bir kanun teklifi hazırladı. Tıpkı yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu hafta içerisinde bu kanun teklifi Ümit Özlale, İzmir Milletvekili tarafından Meclise sunulacak" açıklamasında bulundu.

YENİ Parti isim krizine çözüm arıyor! MYK sonrası dikkat çeken açıklama: Konuyu kapatabiliriz
Başlık ResmiYENİ Parti isim krizine çözüm arıyor! MYK sonrası dikkat çeken açıklama: Konuyu kapatabiliriz

YENİ Parti’nin ismi değişecek mi?

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Emre, YENİ Parti'nin ismine itiraz edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu itirazlar karşısında iki parti isminin karıştırıldığı yönünde kararlar yani iltibas iddiasıdır. Bu yönde hüküm çok çok istisnadır. Bakıldığında sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse karıştırmaz, burası açıktır. YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz. Ama YENİ Parti'yi biz, milletin isteğiyle, iradesiyle kurduk. İsmini de sevdiler. Şu an bizim Kurucular Kurulumuz bu konuda yetkili. Henüz kurultay toplanmadığı için Kurucular Kurulunda da şu ana kadar aksi yönde bir değerlendirme ya da temas olmadı, istek olmadı. Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip, 'iltibas yoktur' şeklinde karar verebilir. Ha iltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz."

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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