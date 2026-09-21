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Türkiye'nin COP31 hazırlığı New York'ta: Erdoğan detayı dikkat çekti

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Türkiye'nin 'COP31' ev sahipliği ve başkanlığı, BM 81. Genel Kurulu haftasında New York’ta tanıtılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yer aldığı COP31 afişleri Türkevi'ne asılırken, Times Meydanı ve BM güzergahında LED ekranlı tanıtım araçları dolaşmaya başladı.

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Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde New York'ta kapsamlı tanıtım ve etkinlik programı hazırlandı.

BM 81. Genel Kurulu haftası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin yer aldığı “Dünyanın Geleceği Türkiye’de” ve “Dünya İklim İçin Türkiye’de Bir Araya Geliyor” başlıklı COP31 afişleri, BM binasının karşısındaki Türkevi'ne asıldı.

Times Meydanı ve BM güzergahında dolaşan COP31 temalı LED ekranlı araçlarla da konferansın tanıtımı yapılıyor. Araçların hafta boyunca New York sokaklarında COP31 mesajlarını taşıyacağı belirtildi.

Türkiyenin COP31 hazırlığı New Yorkta: Erdoğan detayı dikkat çekti
Başlık ResmiTürkiyenin COP31 hazırlığı New Yorkta: Erdoğan detayı dikkat çekti

TÜRKEVİ'NDE COP31 DENEYİM ALANLARI

Türkevi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarının anlatılacağı sergi ve sunum alanları oluşturuldu.

“Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE” temalı sergide yapay zeka, ses, mapping, immersive gösteriler ve sanat enstalasyonları bir araya getirilecek.

Serginin giriş bölümünde Caretta AI-COP31 maskotu ziyaretçileri karşılayacak. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli LED uygulamasıyla Caretta, ziyaretçilerle etkileşim kuracak.

Kaleydoskop-Fotoğraf Alanı’nda ise Türk ebru sanatından geliştirilen görsellerle interaktif fotoğraf deneyimi sunulacak.

Türkevi’ndeki “COP31 Alanı 3D Maketi” bölümünde Antalya'daki konferans alanının üç boyutlu maketi üzerinden mapping uygulaması gerçekleştirilecek. COP31 Eylem Gündemi Duvarı'nda da eylem gündemi LED ekranlardaki hareketli içeriklerle anlatılacak.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKLI ALANLARDA ELE ALINACAK

Türkevi'nin 6. katındaki Steteskop Alanı'nda dünyanın farklı bölgelerindeki iklim sorunlarını “dinleme” fikri üzerinden Mehmet Ünal'ın ses ve mapping çalışması yer alacak.

Periskop-DIVE DEEP Alanı'nda deniz ve okyanusların derinliklerine yönelik bir deneyim sunulurken, su altı ekosistemlerinde iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlar aktarılacak.

1'inci kattaki Mikroskop Alanı'nda toprak ve tarım üzerindeki iklim baskısı “Ata Tohumu” enstalasyonuyla ele alınacak. Teleskop Alanı'nda ise iklim değişikliği, sera gazı salımları ve küresel ısınma gibi konular ziyaretçilere aktarılacak.

Serginin final bölümündeki “LET’S COP - Türkiye’nin İklim Yolculuğu” alanında ise Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar LED duvarda gösterilecek.

GLASSHOUSE'DA DA COP31 SERGİSİ

New York’taki Glasshouse'da da COP31 sürecine ilişkin bir sergi düzenlenecek. Serginin merkezinde İlhami Atalay'ın “Kuşların Dönüşü-Tavaf” adlı eseri bulunacak.

Ekrem Şahin'in “Suyun Sesi” fotoğraf sergisiyle iklim değişikliği su üzerinden ele alınırken, program Garip Ay’ın canlı ebru performansıyla tamamlanacak.

Türkiyenin COP31 hazırlığı New Yorkta: Erdoğan detayı dikkat çekti
Başlık ResmiTürkiyenin COP31 hazırlığı New Yorkta: Erdoğan detayı dikkat çekti

COP31 EYLEM GÜNDEMİ BM'DE TANITILACAK

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM binasında düzenlenecek “COP31 Eylem Gündeminin Lansmanı-Üst Düzey Etkinliği”ne katılacak. Kurum, COP31 Başkanlığı kapsamında Antalya'ya giden süreçte atılan adımları aktararak Eylem Gündemi’ni uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Kurum, 22 Eylül'de Uluslararası Enerji Ajansı’nın düzenlediği 3. Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'na katılacak. Ardından COP31 İş Dünyası Elçisi TOBB'un Bloomberg Genel Merkezi'nde düzenleyeceği COP31 İş Forumu'nda onur konuğu olacak.

İş dünyasının Antalya'daki COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'ne sunacağı önerileri değerlendirmek üzere oluşturulan Danışma Kurulu da ilk toplantısını 23 Eylül’de New York'ta gerçekleştirecek.

Kurum, 24 Eylül'de ise COP31 Başkanlığı'nın UNDP iş birliğiyle Antalya'dan dünyaya önereceği İklim Uygulama Köprüsü'nün (BRIDGE) pilot ülkelerini açıklayacak. Aynı gün Türkevi'nde düzenlenecek IRENA Elektrifikasyon Günü-Elektrifikasyon Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Bakan Kurum'un New York temasları kapsamında üst düzey BM yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği “İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı”nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgilendirme yapacak.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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