ABD'den İran'a yönelik yeni hamle! Ülkelere açık açık gözdağı verdi
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkelere sert bir uyarıda bulundu. Bessent, bu şirketlere yakıt, iniş hizmeti veya bilet satışı sağlayan ülkelerin 'dolar sisteminden çıkarılacağını' söyledi.
ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Washington'dan İran hava yolu şirketlerine yönelik yeni bir yaptırım mesajı geldi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD basınına yaptığı açıklamada, yaptırım listesinde bulunan İran hava yolu şirketlerinin dünya genelindeki faaliyetlerinin 2 gün içinde zorlaşacağını belirtti.
İZİN VEREN ÜLKELER HEDEFTE
Bessent, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri de hedef aldı.
“Eğer ülkenize inerlerse onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmetleri sunamazsınız, bilet satamazsınız, aksi takdirde dolar sisteminden çıkarılırsınız” diyen Bessent, yaptırımlara uyulması gerektiği mesajını verdi.
27 İRAN HAVA YOLU ŞİRKETİNE YAPTIRIM
ABD, 8 Eylül’de İran havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı.
Washington, dünya genelinde uçuşlarını sürdüren 27 İran hava yolu şirketinin faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan bir dizi yaptırımı devreye almıştı.
Bessent’in son açıklamasıyla birlikte ABD, söz konusu yaptırımların uygulanması konusunda İran hava yollarıyla bağlantılı ülkelere de uyarıda bulundu.