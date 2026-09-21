İsrail'de sandık korkusu başladı! Netanyahu'nun partisi 'gelmesinler' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud, 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde yurt dışında yaşayan İsraillilerin ülkeye gelerek oy kullanmasını kolaylaştırmak için başlatılan sivil girişimin engellenmesi talebiyle Merkez Seçim Komisyonuna başvurdu. Likud, bu girişimin 'muhalefete fayda sağlayacağını' savundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Netanyahu liderliğindeki Likud ile yurt dışında yaşayan İsraillilerin oy kullanmasına yönelik bir sivil girişim arasında tartışma başladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail, vatandaşlarının parlamento seçimlerinde oy kullanabilmesi için fiilen ülke içinde bulunmasını şart koşan az sayıdaki ülkeden biri.

Tachlith İsrail Kamu Politikaları Enstitüsü’nden Dr. Or Asher’in araştırmasına göre ise 44 Avrupa ülkesinin 40’ı vatandaşlarına yurt dışından oy kullanma hakkı tanıyor.

ABD merkezli Amerika-İsrail Demokrasi Koalisyonu (AID), yurt dışında yaşayan İsraillilerin 27 Ekim seçimlerine katılabilmesi amacıyla seçmenleri uçakla İsrail’e getirmeye yönelik bir çalışma başlattı.

LİKUD: PROJE MUHALEFETE YARAR SAĞLAYACAK

Likud, AID Koalisyonu’nun girişiminin yasaklanması talebiyle Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Noam Sohlberg’e başvurdu.

Partinin dilekçesinde, projeye katılacak kişilerin büyük ölçüde muhalif partilere oy vereceği endişesi dile getirildi. Likud, girişimin siyasi saiklerle yürütüldüğünü, sol kanada yarar sağlamayı amaçladığını ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal ettiğini savundu.

Likud ayrıca AID Koalisyonu’nu Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ile ilişkilendirerek girişimin Likud’a yönelik kamuoyu desteğini zayıflatmayı hedeflediğini öne sürdü.

SEÇİM ÖNCESİ LİKUD'DA DÜŞÜŞ

İsrail’de seçimler yaklaşırken kamuoyu yoklamalarında Likud’un oy desteğinde gerileme görüldü.

Kanal 13’ün 17 Eylül tarihli anketine göre bugün seçim yapılması halinde Likud 18 milletvekili çıkarabiliyor. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi ise 22 sandalye ile Likud’un önünde bulunuyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 45’i başbakanlık için Eisenkot’u en uygun isim olarak gösterirken Netanyahu için bu oran yüzde 36’da kaldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala