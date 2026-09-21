Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İsrail'de sandık korkusu başladı! Netanyahu'nun partisi 'gelmesinler' dedi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İsrail'de sandık korkusu başladı! Netanyahu'nun partisi 'gelmesinler' dedi
Başlık Resmiİsrailde sandık korkusu başladı! Netanyahunun partisi gelmesinler dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud, 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde yurt dışında yaşayan İsraillilerin ülkeye gelerek oy kullanmasını kolaylaştırmak için başlatılan sivil girişimin engellenmesi talebiyle Merkez Seçim Komisyonuna başvurdu. Likud, bu girişimin 'muhalefete fayda sağlayacağını' savundu.

Kaydet
|

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Netanyahu liderliğindeki Likud ile yurt dışında yaşayan İsraillilerin oy kullanmasına yönelik bir sivil girişim arasında tartışma başladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail, vatandaşlarının parlamento seçimlerinde oy kullanabilmesi için fiilen ülke içinde bulunmasını şart koşan az sayıdaki ülkeden biri.

Tachlith İsrail Kamu Politikaları Enstitüsü’nden Dr. Or Asher’in araştırmasına göre ise 44 Avrupa ülkesinin 40’ı vatandaşlarına yurt dışından oy kullanma hakkı tanıyor.

ABD merkezli Amerika-İsrail Demokrasi Koalisyonu (AID), yurt dışında yaşayan İsraillilerin 27 Ekim seçimlerine katılabilmesi amacıyla seçmenleri uçakla İsrail’e getirmeye yönelik bir çalışma başlattı.

LİKUD: PROJE MUHALEFETE YARAR SAĞLAYACAK

Likud, AID Koalisyonu’nun girişiminin yasaklanması talebiyle Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Noam Sohlberg’e başvurdu.

Partinin dilekçesinde, projeye katılacak kişilerin büyük ölçüde muhalif partilere oy vereceği endişesi dile getirildi. Likud, girişimin siyasi saiklerle yürütüldüğünü, sol kanada yarar sağlamayı amaçladığını ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal ettiğini savundu.

Likud ayrıca AID Koalisyonu’nu Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ile ilişkilendirerek girişimin Likud’a yönelik kamuoyu desteğini zayıflatmayı hedeflediğini öne sürdü.

SEÇİM ÖNCESİ LİKUD'DA DÜŞÜŞ

İsrail’de seçimler yaklaşırken kamuoyu yoklamalarında Likud’un oy desteğinde gerileme görüldü.

Kanal 13’ün 17 Eylül tarihli anketine göre bugün seçim yapılması halinde Likud 18 milletvekili çıkarabiliyor. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi ise 22 sandalye ile Likud’un önünde bulunuyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 45’i başbakanlık için Eisenkot’u en uygun isim olarak gösterirken Netanyahu için bu oran yüzde 36’da kaldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veto imtiyazı kaldırılmalı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
23 Eylül yarın okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı sonrası gündemde!
23 Eylül yarın okullar tatil mi?
Kaydet
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
Kaydet
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.