Düğünde maganda dehşeti! Yorgun mermi kadını yaraladı, 9 kişi tutuklandı
Aksaray’da düğünde havaya ateş açan 10 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yorgun merminin omzuna isabet etmesiyle yaralanan kadının tedavisi sürerken, şüphelilerden 9’u tutuklandı.
Olay, 13 Eylül tarihinde Aksaray’ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi Nilüfer D. isimli kadının omuzuna isabet etti.
HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralanan kadın, olay yerine çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, düğünde tabanca ateşleyen 10 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Tabancaların da ele geçirildiği operasyonda şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.
İstanbul'da yol kesen düğün magandalarına ceza yağdı! Araçlar men edildi, ehliyetlere el konuldu
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Burada hakim karşısına çıkarılan 10 magandadan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.