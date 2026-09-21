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Dünya

Babülmendep için ABD'de kritik toplantı: Trump saldırıyı beklemeye aldı

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Babülmendep için ABD'de kritik toplantı: Trump saldırıyı beklemeye aldı
Başlık ResmiBabülmendep için ABDde kritik toplantı: Trump saldırıyı beklemeye aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine Yemen’de İran destekli Husilere yönelik hava saldırısı seçeneğini değerlendirdiği ancak son aşamada saldırı kararını ertelediği öne sürüldü.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Yemen’de ilerleyişini sürdüren İran destekli Husilere yönelik hava saldırısı düzenlenmesi seçeneğini değerlendirdiği ancak şimdilik bu adımdan vazgeçtiği öne sürüldü.

Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan yönetimi Husilerin Kızıldeniz’deki Babülmendep Boğazı’na doğru ilerleyişini durdurmakta zorlanınca Trump’tan yeniden Yemen’e yönelik saldırı düzenlenmesini istedi.

Talep üzerine Trump’ın hafta sonu kıdemli danışmanlarıyla bir araya gelerek Yemen’deki gelişmelere ilişkin olası senaryoları değerlendirdiği belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ın ise Yemen’e yönelik olası hava saldırıları için alternatif planlar hazırladığı ve bu planları cumartesi günü Savunma Bakanı Pete Hegseth’e sunduğu aktarıldı. Ancak Trump’ın son aşamada saldırı seçeneğini beklemeye aldığı ifade edildi.

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TRUMP NEDEN VAZGEÇTİ?

Axios’a konuşan Atlantic Council araştırmacısı ve eski Pentagon yetkilisi Alex Plitsas, Trump’ın kararını değiştirdiğini belirterek bunun olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Plitsas, olası bir saldırının Husilerin Babülmendep Boğazı’nı daha fazla tehdit etmesine ve bölgede yeni bir darboğaz oluşmasına yol açabileceği görüşünü dile getirdi. Bunun da petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesine neden olabileceğini savundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İKİNCİ KEZ SALDIRI TALEBİ

Axios, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın yaklaşık 10 gün önce Trump’ı aynı gün içerisinde iki kez aradığını ve Husilerin Babülmendep Boğazı’na doğru ilerlemesi karşısında hava saldırılarıyla destek istediğini öne sürdü.

Trump’ın söz konusu talebi de geri çevirdiği, Suudi Arabistan’a yalnızca istihbarat ve hedef tespiti konusunda destek sağlamayı kabul ettiği aktarıldı.

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HUSİLERİN BÖLGEDEKİ İLERLEYİŞİ

Yemen’de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmaların sahadaki kontrol durumunu değiştirdiği belirtildi. Metinde yer alan bilgilere göre Husiler, Hudeyde vilayetinde kontrolü sağladıktan sonra Taiz’in batısına doğru ilerledi. Bu süreçte Kızıldeniz kıyısındaki Muha kenti ile Babülmendep’e erişim sağlayan hatların kontrolünü ele geçirdi.

Husilerin Muha’nın ardından Babülmendep Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve Zubab’ı da ele geçirmesiyle çatışma sahasındaki dengelerin değiştiği kaydedildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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