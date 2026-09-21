ABD Başkanı Trump'tan stratejik hamle! Yapay zekâ kuvvetleri

Yapay zekânın isminin değiştirilmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump, “Liderliğimizi korumak için ABD Uzay Kuvvetleri gibi Yapay Zekâ Kuvvetleri kuruyorum.” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zekâ ekibi oluşturduğunu ve başına bir “Yapay Zekâ Çarı” atayacağını açıkladı. Trump, “Bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek ya da sekteye uğratmayacağız. Aksine büyürken ona sahip çıkacağız, destek olacak ve onu takip edeceğiz. Bu amaçla ilk dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarıya imza atan Uzay Kuvvetleri’ne (Space Force) benzer şekilde bir yapay zekâ gücü (AI Force) oluşturuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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Trump, ayrıca, “yapay zekâ” isminin değiştirilmesini önerdi. Trump, “Birçok kişi, ‘Yapay Zekâ’ ifadesinin, yapay zekâ kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor” ifadesini kullandı. “Yapay Zekâ” ifadesinin kullanımına karşı “Superior Intelligence (Üstün Zekâ)” , “Extreme Intelligence (Aşırı Zekâ)” ve “Supreme Intelligence (Süper Zekâ)” kavramlarını öneren Trump, önerdiği bu kavramların hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bir anket açtı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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