Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, çocuk sahibi olma baskısını “ağır kusur” ve kişilik haklarına saldırı saydı. Evlilikteki kusur ve tazminat tartışmasını oy birliğiyle karara bağladı.

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Anlaşmazlıklar ve güven sarsıcı olaylar sebebiyle mahkemeye taşınan bir boşanma davasında, tarafların evlilik içi kusur oranları ve hükmedilecek tazminat miktarları yargı makamlarını karşı karşıya getirdi.

Eşinin isteğiyle işini bırakıp şehir değiştiren kadın; çocuk sahibi olma konusundaki baskılar ve güven sarsıcı mesajlaşmaları gerekçe göstererek dava açtı.

Boşanmada düğümü Yargıtay çözdü: Çocuk isteğiyle baskı ağır kusur sayıldı

Bakırköy 9. Aile Mahkemesi, erkeği tam kusurlu sayarak tazminat ve nafakaya hükmetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kadını az kusurlu bularak tazminatı düşürdü.

Boşanmada düğümü Yargıtay çözdü: Çocuk isteğiyle baskı ağır kusur sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin bozma kararına karşı istnaf mahkemesi direnme kararı verdi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, erkeğin çocuk isteği sebebiyle psikolojik baskı yapmasını ağır kusur ve kişilik haklarına saldırı saydı. Kurul, istinafın direnme kararını oy birliğiyle bozdu.

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