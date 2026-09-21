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Spor

Galatasaray'ın savunması çöktü: Son 60 yılın en kötü başlangıcı!

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Galatasaray'ın savunması çöktü: Son 60 yılın en kötü başlangıcı!
Başlık ResmiGalatasarayın savunması çöktü: Son 60 yılın en kötü başlangıcı!

Galatasaray savunması tanınmaz hâlde... Okan Buruk ne yapsa olmadı. Ligde 6 maçta kalesinde 10 gol gören sarı kırmızılılar son 60 yılın en kötü başlangıcına imza attı.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında resmen dağıldı. Kalesinde 4 gol birden gören sarı kırmızılılar, savunma anlamında son 60 yılın en kötü başlangıcına imza attı. Kalesinde 10 gol gören G.Saray, en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yemişti. Bu sezon sadece Erzurumspor ve Kocaelispor maçlarında gol yemeyen Aslan, kalesinde 19 isabetli şut gördü. Bu da maç başına 3,2 isabetli şut ortalaması anlamına geliyor.

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UĞURCAN KÖTÜ BAŞLADI

Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta önemli payı bulunan Uğurcan Çakır adına da sezon iyi başlamadı. Başarılı eldiven, ligde 8 gol yedi. Millî kalecinin maç başına gol yeme ortalaması 1,6 oldu. Teknik direktör Okan Buruk da ligde geride kalan 6 maçta ilk 11’in savunma dörtlüsünde 6 farklı oyuncuya (Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina ve Eren) görev verdi. Buruk dönemlerinde Cimbom, sezonların ilk 6 haftasında sırasıyla 4, 3 ve 5 gol yemişti.

Uğurcan Çakır
Başlık ResmiUğurcan Çakır

9 HAFTALIK FARK VAR

6 haftada kalesinde 10 gol gören sarı kırmızılılar geçen sezon bu rakama 15. haftada ulaşmıştı. Cimbom bu sezon 7 resmî maçta 13 gol yedi.

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