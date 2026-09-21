Galatasaray'ın savunması çöktü: Son 60 yılın en kötü başlangıcı!

Galatasaray savunması tanınmaz hâlde... Okan Buruk ne yapsa olmadı. Ligde 6 maçta kalesinde 10 gol gören sarı kırmızılılar son 60 yılın en kötü başlangıcına imza attı.

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Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında resmen dağıldı. Kalesinde 4 gol birden gören sarı kırmızılılar, savunma anlamında son 60 yılın en kötü başlangıcına imza attı. Kalesinde 10 gol gören G.Saray, en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yemişti. Bu sezon sadece Erzurumspor ve Kocaelispor maçlarında gol yemeyen Aslan, kalesinde 19 isabetli şut gördü. Bu da maç başına 3,2 isabetli şut ortalaması anlamına geliyor.

UĞURCAN KÖTÜ BAŞLADI

Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta önemli payı bulunan Uğurcan Çakır adına da sezon iyi başlamadı. Başarılı eldiven, ligde 8 gol yedi. Millî kalecinin maç başına gol yeme ortalaması 1,6 oldu. Teknik direktör Okan Buruk da ligde geride kalan 6 maçta ilk 11’in savunma dörtlüsünde 6 farklı oyuncuya (Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina ve Eren) görev verdi. Buruk dönemlerinde Cimbom, sezonların ilk 6 haftasında sırasıyla 4, 3 ve 5 gol yemişti.

Uğurcan Çakır

9 HAFTALIK FARK VAR

6 haftada kalesinde 10 gol gören sarı kırmızılılar geçen sezon bu rakama 15. haftada ulaşmıştı. Cimbom bu sezon 7 resmî maçta 13 gol yedi.

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