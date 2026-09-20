Netanyahu için New York'ta alarm! Uçağı başka havalimanına inecek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi New York'ta güvenlik önlemleri artırılırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının liderlerin kullandığı havalimanı yerine Newark Havalimanı'na ineceği belirtildi. Netanyahu'nun ziyareti sırasında kent genelinde protesto gösterileri beklenirken, güvenlik önlemlerinin de önceki yıllara göre artırılacağı aktarıldı.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için dünya liderleri New York'ta buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok lider bölgeye giderken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının liderlerin kullandığı havalimanı yerine Newark Havalimanı'na ineceği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı ABD muhabiri Dilek Kaya, New York'ta bulunan Türkevi önünden TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi kentteki son gelişmeleri aktardı.

New York'ta yoğun güvenlik önlemleri alındığını belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kentte gerçekleştireceği temaslara ilişkin bilgi verdi. Ancak açıklamalarında özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York ziyaretine ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

BAŞKA HAVALİMANINA İNECEK

Kaya, Netanyahu'nun New York'a gelip gelmeyeceği ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği konusunun merak edildiğini belirterek, Netanyahu'nun uçağının liderlerin normalde kullandığı havalimanı yerine Newark Havalimanı'na ineceğini söyledi.

Kaya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burada birçok önemli nokta var. Netanyahu'nun New York'a gelişiyle ilgili olarak birinci husus şu; uçağının ineceği havalimanı normalde liderlerin kullandığı havalimanı değil, Newark Havalimanı olmasına karar verildi. Ve bunun sebebi olarak yapılan açıklama da 'Netanyahu'nun uçağının Newark'a park etmesinin daha kolay olacağı' oldu. Fakat Amerikan medyasında Mandane'nin 'tutuklama' üzerine yapmış olduğu birçok açıklama ve ister istemez buna yönelik bazı tedbirlerin önden alınması konuşuldu."

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kaya, Netanyahu'nun ziyareti sırasında güvenlik önlemlerinin önceki yıllara kıyasla artırılacağı yönünde bilgiler aldıklarını da belirterek, protesto gösterilerinin beklendiğini söyledi.

"Bir diğer nokta ise Netanyahu gerçekten New York'a gelirken korkusunu birazcık daha artırıyor diye düşünüyoruz. Çünkü şu anki koşullarda ciddi anlamda güvenlik önlemlerinin daha önceki yıllara göre, özellikle Netanyahu'nun geleceği gün için artırılacağı yönünde ön bilgiler aldık."

NETANYAHU'YA PROTESTO HAZIRLIĞI

New York genelinde protestoların beklendiğini ifade eden Kaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda da Netanyahu'ya yönelik protestolar düzenlendiğini belirtti.

"Protesto gösterilerinin beklendiğini ifade eden Kaya, "New York genelinde bir de ayrıca Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul salonunda... Yapacağı görüşmeler öncesinde de biliyorsunuz diğer dünya liderleri salonu boşaltarak her seferinde bir protesto gösterisi yapıyorlar. Netanyahu'ya tepkiyi göstermeye çalışıyorlar global anlamda."

Kaya, Netanyahu ile Trump arasında görüşme ihtimalinin de bulunduğunu belirterek, Trump'ın ele almak istediği bazı konular olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programına da değinen Kaya, Trump'ın 21 Eylül'de New York'a geleceğini ve asıl ikili görüşmelerini salı günü Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının ardından gerçekleştirmesinin beklendiğini aktardı.

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