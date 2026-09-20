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Spor

Göztepe ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

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Göztepe ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı
Başlık ResmiGöztepe ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

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Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Gürsel Aksel'de oynanan maçta ekipler sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan Kurtulan, sağ kanattan defans oyuncularını çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Akonnor'a aktardı. Akonnor'un altıpas önünden şutunda, direkten dönen topu önünde bulan Arda Okan, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

9. dakikada Mithat Pala'nın sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarptıktan sonra direkten kornere çıktı.

17. dakikada Bokele orta sahadan getirdiği topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Janderson'un ceza sahasına girdikten sonra gönderdiği meşin yuvarlakla altıpas üzerinde buluşan Bokele, topu direğin üstünden dışarı attı.

42. dakikada Göztepe atağında Janderson sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu Henrique'ye aktardı. Henrique'nin pasında altıpas üzerinde hareketlenen Rhaldney'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Fofana topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe - Çaykur Rizespor
Başlık ResmiGöztepe - Çaykur Rizespor

51. dakikada Juan'ın sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Janderson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fofana'da kaldı.

53. dakikada Rhaldney'in ceza sahası sağ önünden şutunda, meşin yuvarlak Mocsi'ye çarptıktan sonra direkten dışarı çıktı.

70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Can Bozdoğan ceza sahası önünde buluştuğu topu Olawoyin'e aktardı. Olawayin altıpas önünden şutunda, meşin yuvarlğı ağlarla buluşturdu: 1-1

73. dakikada defansın arkasına atılan topla ceza sahası önünde buluşan Olawayin'in şutunda, kaleci Arda Özçimen topu çeldi. Ahmed Kutucu'nun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı Arda yerdeyken kontrol etti.

80. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Mithat Pala'nın sağ kanattan getirip ceza sahasına girdikten sonra çevirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Doicaru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Bekir Turaç Böke, ceza sahası solunda defans oyuncusunun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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