Her yerde aranıyordu! 13 yaşındaki Selahattin mısır tarlasında ölü bulundu

Mardin'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Selahattin Karayel için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Dron ve arama köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda acı haber geldi. Küçük çocuk, mısır tarlasında ölü bulundu.

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Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde Selahattin Karayel (13), 19 Eylül'de evinden ayrıldı. Karayel'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MISIR TARLASINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu.



Yer yerde aranıyordu! 13 yaşındaki Selahattin mısır tarlasında ölü bulundu

Cumhuriyet savcılığı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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