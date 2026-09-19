Osmaniye'de 24 gündür kayıp olan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 24 gün önce "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek evden çıkan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulundu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde evinden ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinden 26 Ağustos günü saat 18.00 civarında "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan Ayşegül Yaşar’dan bir daha haber alınamadı. İhbar sonrasında emniyet, jandarma ve AFAD birimleri tarafından başlatılan arama çalışmaları günlerdir devam ediyordu.

CANSIZ BEDENİ ANDIRIN'DA BULUNDU

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Yaşar’ın cansız bedeni, bugün Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda bulundu. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin sonrasında Yaşar’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna sevk edilecek.

Olayla alakalı inceleme devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI