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Ekonomi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veriyordu! BDDK, dev bankanın faaliyet iznini kaldırdı

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44 yıldır Türkiye'de hizmet veriyordu! BDDK, dev bankanın faaliyet iznini kaldırdı
Başlık Resmi44 yıldır Türkiyede hizmet veriyordu! BDDK, dev bankanın faaliyet iznini kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 1982'den beri Türkiye'de hizmet veren Bank Mellat ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. BDDK, İran merkezli bankanın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet iznini kaldırdı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

44 yıldır Türkiyede hizmet veriyordu! BDDK, dev bankanın faaliyet iznini kaldırdı
Başlık Resmi44 yıldır Türkiyede hizmet veriyordu! BDDK, dev bankanın faaliyet iznini kaldırdı

BANK MELLAT HAKKINDA

Bank Mellat, İran'ın önde gelen ticari bankalarından biri. 1980 yılında Tehran, Daryoush, Pars, Etebarat Taavoni va Tozie, Iran-o-Arab, Bein-al-melalie-Iran, Omran, Bimeh Iran, Tejarat Khareji ve Farhangian bankalarının birleşmesiyle kuruldu. Bankanın kendi kayıtlarına göre 22 Temmuz 1980'de kurulan Bank Mellat, 2008'de anonim şirket statüsüne dönüştürüldü ve 2009 yılında Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyetleri ise 5 Şubat 1981 tarihli 8/2406 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla başladı. Bankanın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 16 Nisan 1982'de faaliyete geçti. Daha sonra 1985'te Ankara, 1992'de ise İzmir şubeleri açıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Bank Mellat'ı 25 Ekim 2007'de İran'ın nükleer programıyla bağlantılı finansal hizmetler sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına aldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, Bank Mellat'ın İran Atom Enerjisi Kurumu ve bağlantılı kuruluşlara finansal hizmet sağladığı belirtildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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