Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray istedi, Nijerya reddetti: Osimhen kararı üzdü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaray istedi, Nijerya reddetti: Osimhen kararı üzdü
Başlık ResmiGalatasaray istedi, Nijerya reddetti: Osimhen kararı üzdü

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak olan Victor Osimhen için Nijerya Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunduğu ancak olumsuz cevap aldığı ileri sürüldü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sarı kırmızılıların Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir'i 3-2 yendiği maçın 33. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen iki haftadır formasında uzak kaldı.

TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDA YOK

Sağ kasığında gerilme ve ağrı tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisi devam ederken 19 Eylülü Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Osimhen sorusu cevap buldu: Aslan
SPOR

Osimhen sorusu cevap buldu: Aslan'ın Trabzonspor kadrosunda 4 eksik var
Victor Osimhen
Başlık ResmiVictor Osimhen

GALATASARAY'IN TALEBİNE RET

Sarı kırmızılı kulübün milli ara sonrası tam olarak hazır hale gelmesini umduğu Osimhen'in durumuyla ilgili Nijerya Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunduğu öne sürüldü. Score Nigeria'nın haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçlarında forma giymemesi için Nijerya Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ancak Madagaskar ve Gine-Bissau ile kritik maçlara çıkacak olan Nijerya'nın Milli Takımı'nın, sarı kırmızılı kulüpten gelen bu isteği reddettiği belirtildi.

Victor Osimhen (Göztepe maçından)
Başlık ResmiVictor Osimhen (Göztepe maçından)

İKİ MAÇLIK MİLLİ DAVET

Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, Nijerya'nın 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile oynanacağı Afrika Kupası Elemeleri maçlarının kadrosuna alındı.

RUSYA MAÇINDA YOK

27 yaşındaki golcü, 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak olan hazırlık maçı kadrosunda ise yer almadı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
Fiyat artışında yeni bahane: Akaryakıt
BORSADA %8’LİK DÜŞÜŞ!
BORSADA %8’LİK DÜŞÜŞ!
BİST 100’de sadece 5 hisse yükseldi
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
Anlaşma tamam! Trump tüm dünyaya duyurdu
YILLAR GEÇTİ SIRLAR ÇÖZÜLEMEDİ
YILLAR GEÇTİ SIRLAR ÇÖZÜLEMEDİ
Diziler üstünden verilen mesajlar ve gerçekler
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
Icardi'ye hemen "hayır" dedi, nedenini açıkladı
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
Çift teker kazalarında kuryeler lider!
SGK BORÇLULARINI BEKLEYEN RİSK
SGK BORÇLULARINI BEKLEYEN RİSK
Son 3 ayda amansız takip başlayacak
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
G.Saray liderliği, Trabzonspor yarışa tutunmayı istiyor
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
4. LİG'DEN A MİLLİ TAKIM'A!
4. LİG'DEN A MİLLİ TAKIM'A!
Beşiktaş'ta İlhan Fakılı'nın inanılmaz yükselişi
İSRAİL’E ‘BATI DUVARI’
İSRAİL’E ‘BATI DUVARI’
Diplomatik kuşatma genişliyor!
"DAHA FAZLASI ÖLDÜ" İDDİASI
ABD basını, Savunma Bakanı'nı kızdırdı
NAKLE KADAR GÖTÜRÜYOR!
NAKLE KADAR GÖTÜRÜYOR!
Sessiz başlıyor, nefesi tüketiyor
HUKUKTA YENİ SİSTEM
HUKUKTA YENİ SİSTEM
Davayı hızlı sonuçlandıran hâkime teşvik
SAMANDIRA OPERASYONU
SAMANDIRA OPERASYONU
Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak plan
VERDİĞİ TAVSİYEYE BAKIN
VERDİĞİ TAVSİYEYE BAKIN
Polisten kaçtı, 250 bin lira ceza yedi
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yaş sebze ve meyve piyasasında soruşturma
"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"
Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia
FINDIKTA PİYASA ALARMI
FINDIKTA PİYASA ALARMI
Ticaret Bakanlığı devrede! 2 ilde denetim başladı
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Icardi'ye hemen
Icardi'yi veto etti, sebebi açıkladı: Bu işe bulaşmadım
Kaydet
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
Kaydet
"İran savaşında açıklanandan fazla ABD askeri öldü" iddiası
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.