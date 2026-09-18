Galatasaray istedi, Nijerya reddetti: Osimhen kararı üzdü

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle iki haftadır sahalardan uzak olan Victor Osimhen için Nijerya Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunduğu ancak olumsuz cevap aldığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılıların Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir'i 3-2 yendiği maçın 33. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen iki haftadır formasında uzak kaldı.

TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDA YOK

Sağ kasığında gerilme ve ağrı tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisi devam ederken 19 Eylülü Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Victor Osimhen

GALATASARAY'IN TALEBİNE RET

Sarı kırmızılı kulübün milli ara sonrası tam olarak hazır hale gelmesini umduğu Osimhen'in durumuyla ilgili Nijerya Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunduğu öne sürüldü. Score Nigeria'nın haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçlarında forma giymemesi için Nijerya Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ancak Madagaskar ve Gine-Bissau ile kritik maçlara çıkacak olan Nijerya'nın Milli Takımı'nın, sarı kırmızılı kulüpten gelen bu isteği reddettiği belirtildi.

Victor Osimhen (Göztepe maçından)

İKİ MAÇLIK MİLLİ DAVET

Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, Nijerya'nın 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile oynanacağı Afrika Kupası Elemeleri maçlarının kadrosuna alındı.

RUSYA MAÇINDA YOK

27 yaşındaki golcü, 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak olan hazırlık maçı kadrosunda ise yer almadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ