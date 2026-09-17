Merkez Bankası'ndan yeni adımlar! Piyasalardaki gelişmeler sonrası harekete geçildi
Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından likidite yönetiminde yeni adımlar atıyor. Buna göre, bankaların borç alabilme limitleri güncellenecek, teminat iskonto oranları azaltılacak ve repo fonlaması artırılacak. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" bankanın internet sitesinde yayımlandı. Duyuruda, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak TCMB likidite imkanlarının gözden geçirildiği belirtildi.
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BANKALARIN BORÇ ALABİLME LİMİTLERİ GÜNCELLENECEK
Bu çerçevede, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı ifade edilen duyuruda, banka bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği kaydedildi.
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"TEMİNAT İSKONTO ORANLARI AZALTILACAK"
Duyuruda, "TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır." ifadelerine yer verildi.