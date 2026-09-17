Altından kaçan kaçana! Kasım 2021 sonrası en sert düşüş

ABD Merkez Bankasının faiz artışının ardından altın fiyatları üzerindeki belirsizlik de arttı. Marttan bu yana “yüksek petrol-yüksek enflasyon-yüksek faiz” baskısı altında kalan ons fiyatı; yılın 9’uncu ayı yarılanırken 2026’nın başından bu yana %1 civarında düşüşle yoluna devam ediyor. Bu arada iç piyasada da altına ilgi azalıyor. Ağustosta altın stokları 8 ton azalırken, bu rakam Kasım 2021 sonrası “en hızlı aylık düşüşe” işaret etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların alım ve satım kararlarında etkili olmaya devam ediyor. Son olarak FED’in dünkü faiz kararının ardından fiyatlarda volatilite artarken; yatırımcıların bundan sonraki süreçte ABD doları, tahvil getirileri, açıklanacak ekonomik veriler, jeopolitik riskler, devlet borçları, merkez bankalarının alımları ve ETF’lere para girişi-çıkışı gibi çok daha geniş bir çerçeveye odaklanabileceği aktarılıyor.

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NE KADAR ALTINIMIZ VAR?

Mevcut belirsizlik ortamında “Türkiye’de ne kadar altın stoku var” sorusunun cevabı da merak ediliyor. QNB Başekonomisti Erkin Işık; altında dış ticaret rakamları, yurt içi üretim verileri ve fiyatlar üzerinden yaptıkları analizi sosyal medya hesabında paylaştı. Işık’ın verdiği tahmini bilgilere göre;

-Toplam altın stoku ağustosta aylık bazda 8 ton azaldı.

-Bu düşüş, Kasım 2021'den bu yana görülen en hızlı aylık gerileme oldu.

-Stok 4 bin 305 tona, değer olarak da yaklaşık 609 milyar dolara geriledi.

-Yıllık stok artışı da 95 ton oldu. Bu rakam, 2022 ortasından bu yana en düşük artışa işaret etti.

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SATIŞ FIRSATI OLDU

Verileri değerlendiren Erkin Işık, “Ağustos ayındaki fiyat artışının yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak değerlendirildiği anlaşılıyor” yorumunda bulundu.

Ons altın fiyatı geçen ay yaklaşık %10 primle 4.449 dolardan kapanış yapmıştı. 17 Eylül işlemlerinde ons fiyatı 4.290 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Fiyatlarda eylül ayındaki düşüş %-3,5 civarında gerçekleşiyor. Yıl başından itibaren bakıldığında ise bugün itibarıyla ons fiyatında %-1’e yaklaşan gerileme yaşanıyor.

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GRAM FİYATI PRİMLİ

Öte yandan sadece ons değil dolardan da destek bulan gram altın fiyatı ise 2026’da %13 civarında primle yoluna devam ediyor. Geçen yılı 5.964 TL’den tamamlayan gram fiyatı bu yıl 7.812 TL ile zirve yaptı. Marttan bu yana düşüş trendi yaşanırken, 17 Eylül 2026 işlemlerinde gram altın 6.720 TL’ye yakın seviyelerde denge arayışını sürdürdü.