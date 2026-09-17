Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Tarladan sofraya uzanan yolu fırsatçı uzatıyor! Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tarladan sofraya uzanan yolu fırsatçı uzatıyor! Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
Başlık ResmiTarladan sofraya uzanan yolu fırsatçı uzatıyor! Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı

Yaş sebze ve meyve operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. İncelemelerde, üreticiden alınan ürünlerin doğrudan satış yerine araya farklı şirketler sokularak 3-5 kez el değiştirdiği, her satışta yeni bir fiyat oluşturularak ürün bedelinin yükseldiği tespit edildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Vatandaşı pahalı, çiftçiyi ise düşük fiyata mahkûm eden yaş sebze ve meyve zincirine yönelik operasyonda ürünün üreticiden çıktıktan sonra tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticari aşamalar belirlendi. Ürünlerin ekonomik olarak zorunlu olmayan ticari halkalar üzerinden birden fazla kez el değiştirdiği, her işlemde yeni bir alış ve satış fi yatı oluştuğu böylece her işlemde yeni bir ticari marj eklenmesiyle ürünün üreticiden çıktığı fiyat ile tüketiciye ulaştığı fiyat arasındaki farkın büyüdüğü tespit edildi. Vergi Denetim Kurulu (VDK) çalışmasında üreticilerin beyanları; müstahsil makbuzları, şirketlerin alış ve satış kayıtları ile Hal Kayıt Sistemi verileri karşılaştırıldı. Böylece üreticinin ürünü kaç liraya sattığı, şirketin aynı ürünü kayıtlarında kaç liraya aldığı ve sonraki aşamada hangi bedelle sattığı adım adım takip edildi. 1.029 çiftçinin beyanı üzerinden yürütülen çalışmada, üreticinin ürünü hangi fiyattan sattığı ile tedarikçi şirketin aynı ürünü kayıtlarında hangi bedelle aldığı incelendi.

ÖNERİLEN HABERLER
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı! Sofraya uzanan ellere neşter
EKONOMİ

Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı! Sofraya uzanan ellere neşter

MALİYET YÜKSEK GÖSTERİLDİ

Dikkat çeken örneklerden birinde üreticinin mandalinayı 6-8 TL/kg seviyesinde sattığı yönündeki beyanına karşılık, tedarikçi şirket kayıtlarında aynı ürünün alış maliyeti 28 TL/kg olarak gösterildi. Şirketin ortalama satış fiyatı ise 31,82 TL/kg oldu. Bir başka kayıtta üreticinin satış fiyatı 12 TL olarak beyan edilirken, şirket kayıtlarında ürünün alış bedeli 31,48 TL, ortalama satış fiyatı ise 31,65 TL olarak yer aldı. Böylece şirket kayıtlarında alış ve satış fiyatı arasında yalnızca 17 kuruş fark bulunurken, üreticinin beyan ettiği fiyat ile şirketin kayıtlarındaki alış bedeli arasında 19,48 TL fark oluştu. Vergi incelemelerinde bazı ürünlerin gerçek alış fiyatından daha yüksek bedeller üzerinden kayda alındığı ve bu şekilde şirket kayıtlarında daha yüksek maliyet oluşturulduğu tespitlerine yer verildi. İncelemelerde bazı müstahsil makbuzlarının gerçeği yansıtmadığına yönelik tespitler de yer aldı. Vergi Denetim Kurulu raporlarına göre hayatını kaybetmiş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu düzenlendiği, söz konusu belgelerin toplam tutarının ise 2,5 milyon lirayı aştığı belirlendi. Bazı büyük tedarikçilerin piyasaya sundukları ürün miktarını olduğundan düşük gösterdikleri de belirlendi. Böylece arzın sınırlı olduğu görüntüsü oluşturulduğu ve bunun fiyatların yükselmesine zemin hazırladığı değerlendirmesi dosyaya yansıdı.

Tarladan sofraya uzanan yolu fırsatçı uzatıyor! Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
Başlık ResmiTarladan sofraya uzanan yolu fırsatçı uzatıyor! Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı

TARLADA 5 TL MARKETTE 100 TL

Tarlada yeni hasat limon 5 liraya gerilerken, hal fiyatı 10 lira seviyesinde. Pazarda 40-50, marketlerde 80-100 liraya kadar çıkıyor. Fiyat makasının temelinde ise; yeni sezon ürününün henüz sınırlı miktarda piyasaya girmesi, erkenci, yani talebi karşılayacak durumda olmaması ve geçen sezondan depolanan yüz binlerce ton limonun hâlâ satışta olması var. Depolarda yaklaşık 400-500 bin ton limon stoklanabiliyor. Ancak uzmanlar stok limonların piyasada fiyat manipülasyonu yapılması için kullanılabildiğini ifade ediyor. Limonun depoda tutulması durumunda depolama, işçilik, fire, nakliye ve finansman maliyetleri de ürüne ekleniyor. Bunun yanında tüccar, hal, dağıtıcı ve perakendeci aşamalarındaki ticari marjlar da nihai fiyatı yükseltiyor. Adana’da narenciye üreticisi Bekir Yıldız, şu anda 5 liraya kadar gerileyen erkenci limon fiyatının piyasadaki gerçek fiyatı yansıtmadığını belirterek “Asıl ürün kasım ve aralıkta piyasaya girecek. O nedenle üreticiden alım yok. Birkaç ay sonra arz artacak ve çarşı pazarda fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Üç yıl sonra ilk gerçekleşti
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
En çok satan telefon serisi belli oldu
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
"PISA'DA OKULLARI BİZ SEÇTİK"
OECD direktörü gazetemize açıkladı!
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
FED KARARINA DAYANAMADI!
FED KARARINA DAYANAMADI!
Altında ibre tersine döndü
PİYASADAN TOPLATILIYOR
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bir peluş anahtarlıkta üç ayrı risk! Bakanlık devrede
TELEFONDA KAÇIŞ PLANI!
TELEFONDA KAÇIŞ PLANI!
Güllü'nün kızı tırla Fransa'ya kaçacakmış
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
GTI'IN EN GÜÇLÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Volkswagen'den 322 beygirlik elektrikli model
"HUKUKİ ENGEL KALMADI"
CHP’de kongre ve kurultay yolu açıldı
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
'Mevzuata aykırı' dedi, yeniden sınav yapılacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dedesinin ürettiği uçağı torunu uçuracak: Vecihi yine göklerde!
Vecihi yine göklerde!
Kaydet
ALPLA, Adana ve İzmir’de iki fabrika açtı! Plastik ambalaja 30 milyon avro yatırım
Plastik ambalaja 30 milyon avro yatırım
Kaydet
Eylül 1984 tarihli The Century Illustrated Dergisi... 48.220 gün geciken iade
48.220 gün geciken iade
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.