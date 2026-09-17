Vecihi Hürkuş’un torunu Lee Vecihi Maxson, dedesinin 1931’de tasarlayıp ürettiği Vecihi 14’ün replikasıyla Sivrihisar’da gökyüzüne çıkacak. Tarihi uçak, Nuri Demirağ’ın Nu.D-36 replikasıyla aynı gösteride buluşacak.

Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş’un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson, dedesi tarafından 1931’de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14’ün replikasıyla, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenecek Sivrihisar Hava Gösterileri (SHG) Airshow’da gerçekleştireceği gösteri uçuşuna hazırlanıyor.

SHG Airshow’da ilk defa yer alacak olan Vecihi Hürkuş’un kızı Sevim Türkân Hürkuş Maxson’ın oğlu Lee Vecihi Maxson (65), akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile 19-20 Eylül’deki gösteri öncesi antrenman uçuşları gerçekleştirdi.

Dedesinin ürettiği uçağı torunu uçuracak: Vecihi yine göklerde!

Akrobasi pilotu Öztürk de uçuşta Nuri Demirağ’ın Nu.D-36 uçağının replikasıyla Maxson’a eşlik etti. İki tarihî uçağın replikasının aynı gösteride gökyüzünde yer alacağı etkinlik öncesinde pilotlar kol uçuşu gerçekleştirdi.

Lee Vecihi Maxson, bu uçakla uçmasının kendisi için özel olduğunu belirterek dedesinin hikâyelerini hep annesinden dinlediğini anlattı. Maxson, “Burada olmak gerçekten çok özel hissettiriyor. Hazırlıklar güzel geçti, gösteri beni çok heyecanlandırıyor. Airshow’u iple çekiyorum. Bu tarz eski uçakları uçurmak benim için çok iyi bir his” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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