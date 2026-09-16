Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki: Derhal sona ermeli

Türkiye, Husilerin Mekke’yi hedef alan İHA saldırısı girişimine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınarken Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğine desteğini yineledi, bölgedeki gerilimin tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

Orta Doğu’da süren çatışmaların gölgesinde gerilim bu kez Mekke-i Mükerreme’ye uzandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait olduğu belirtilen bir İHA’nın kutsal kentin yasaklı hava sahasına girmeden önce etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Türkiye, Mekke saldırısına düzenlenen İHA saldırı girişimine tepki gösterdi.

Türkiyeden Mekkeye İHAlı saldırı girişimine tepki: Saldırılar derhal sona ermeli

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

Türkiyeden Mekkeye İHAlı saldırı girişimine tepki: Saldırılar derhal sona ermeli

Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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