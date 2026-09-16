İsveçli milletvekili Eyyûb Sultan Camisi'ni hedef gösterdi: İslam Avrupa'yı ele geçiriyor

Fransa'nın Strazburg şehrinde inşası devam eden Eyyüb Sultan Camisi (Mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg) İsveç Demokratları (SD) partisinden milletvekili Beatrice Timgren tarafından hedef gösterildi. Avrupalı Müslümanlar tarafından yapılan cami, Avrupa'nın en büyük İslami külliyelerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde inşası devam eden ve tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camilerinden biri olması Strazburg Eyyub Sultan Camii (Mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg), İsveçli milletvekili tarafından hedef gösterildi.

Caminin önünde video çeken Beatrice Timgren aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi olarak Müslümanlar aleyhindeki açıklamalarıyla tanınıyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Duvarlara nefret mesajları yazdılar! Aynı cami ikinci kez saldırıya uğradı

EYYÛB SULTAN CAMİ KORKUTUYOR

Strazburg Eyyûb Sultan Camisi klasik Osmanlı mimarisinin model alınarak inşa edilmesiyle dikkat çekiyor.

2017 yılında büyük bir külliye halinde başlatılan proje Avrupalı Müslümanların destekleriyle inşa ediliyor.

Avrupalı radikal siyasetçiler Türkiye ve Katar tarafından caminin fonlandığını iddia ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası