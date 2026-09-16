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ÖSYM 'Mevzuata aykırı' dedi! KPSS’de Şanlıurfa’da 392 aday için yeniden sınav kararı

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ÖSYM 'Mevzuata aykırı' dedi! KPSS’de Şanlıurfa’da 392 aday için yeniden sınav kararı
Başlık ResmiÖSYM Mevzuata aykırı dedi! KPSS’de Şanlıurfa’da 392 aday için yeniden sınav kararı

ÖSYM’nin Şanlıurfa’da 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda usulsüzlük iddialarına ilişkin yürüttüğü inceleme tamamlandı. 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamaları yapıldığı belirlendi. 392 aday için yeniden sınav kararı verilirken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay'ın aktardığı bilgilere göre, Osmanbey Kampüsü’ndeki 150 sınav salonunun 22’sinde, 392 adaya yönelik sınav uygulamalarında mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

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"MEVZUATA AYKIRI"

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, sınav günü Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki yolda ulaşımın tek şeride düşmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda sorun yaşandı. Bunun üzerine mağduriyet oluşmaması amacıyla ilgili sınav binalarında sınav başlama saatinin 30 dakika ertelenmesine karar verildi.

ÖSYM Mevzuata aykırı dedi! KPSS’de Şanlıurfa’da 392 aday için yeniden sınav kararı
Başlık ResmiÖSYM Mevzuata aykırı dedi! KPSS’de Şanlıurfa’da 392 aday için yeniden sınav kararı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ÖSYM, kampüsteki sınav binalarına girişin 30 dakika uzatılarak sınavın saat 10.45’te başlatıldığını bildirdi. Ardından olayın tüm yönleriyle incelenmesi için soruşturma başlatıldı.

ÖSYM Mevzuata aykırı dedi! KPSS’de Şanlıurfa’da 392 aday için yeniden sınav kararı
Başlık ResmiÖSYM Mevzuata aykırı dedi! KPSS’de Şanlıurfa’da 392 aday için yeniden sınav kararı

392 ADAY İÇİN YENİDEN SINAV KARARI

Özay, ÖSYM’nin inceleme sonrasında verdiği kararı, şöyle aktardı:

İnceleme kapsamında sınav merkezi yöneticileri ve görevlilerle görüşülürken, bina ve salon tutanakları ile tüm kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. Kamera görüntüleri her bir aday açısından tek tek değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Osmanbey Kampüsü’ndeki 22 sınav salonunda toplam 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamaları yapıldığı belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla söz konusu adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildi.

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