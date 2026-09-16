2026 YKS tercih sürecinin ardından ek yerleştirme dönemi başladı. ÖSYM'nin duyurusunun ardından öğrenciler ek yerleştirme tercih kılavuzunu incelemeye başladı. İşte 2026 YKS ek yerleştirme tercih tarihleri...

Üniversite hayali kuran ancak 2026-YKS merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci başlıyor. ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme tercih tarihlerini duyurdu. Buna göre adaylar, boş kalan üniversite kontenjanları için tercihlerini eylül ayında belirleyecek.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026-YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirebilecek.

2026 YKS ek yerleştirme tercih ekranı için tıklayınız.



YKS ek yerleştirme tercih tarihleri açıklandı! 2026-YKS ek yerleştirme tercih ekranı

2026 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adaylar 17 Eylül Perşembe günü saat 16.00'dan itibaren tercihlerini sisteme girebilecek. Başvuruların son günü ise 21 Eylül 2026 Pazartesi olacak.

YKS ek yerleştirme tercih tarihleri açıklandı! 2026-YKS ek yerleştirme tercih ekranı

2026 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı ek yerleştirme kılavuzunda sonuçların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacağı belirtildi. Tarih ise henüz açıklanmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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