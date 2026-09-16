Deprem bölgesinde Bakan Ersoy'dan özel açıklamalar: 11 ilin hafızası yenilendi

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali ile birlikte deprem bölgesinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 11 ilde tamamlanan kapsamlı restorasyon çalışmaları ve başlatılan kültürel faaliyetler hakkında bilgi veren Ersoy, "Devam eden 17 tane daha projemiz var. Onları hızlı bir şekilde büyük bir bölümünü yıl sonunda, kalan kısmını 2027 başlarında tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

6 Şubat depremleri sonrasında kültür varlıklarının korunması ve ihyası için kapsamlı çalışmalara başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Yolu Festivali'nin Kahramanmaraş durağında bölgeye yapılan yatırımı tanıttı.

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nin açılış töreninde TGRT Haber'in sorularını cevaplayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy şunları söyledi:

"TESCİLLİ YAPILAR ÖNCELİKLİ"

Tabii 6 Şubat depreminden sonra çok önemli bir felaket, çok büyük bir yıkımla karşılaştı. Maraş'ta bu, en ağır yıkımları alan şeylerimizin başında geliyordu. Zaten merkezi Maraş'ta biliyorsunuz. Birçok tarihî eser, tescilli yapımız da yıkıldı. Tabii tescilli yapılar öncelikli olarak biz onları tekrar ihya ediyoruz, restore ediyoruz. Ama bu sadece bir duvara yatırım yapmak, bir binaya yatırım yapmak değil. Aslında bu tescilli yapılar 100 yıllık, 500 yıllık, 1.000 yıllık tescilli yapılarımız var şehirlerimizde. Şehrin aynı zamanda hafızasını da oluşturuyorlar. Eğer siz geçmişi geleceğe emanet etmek istiyorsanız işte bu hafızayı da korumanız gerekiyor. Gelecek nesillere hafızasıyla birlikte aktarmanız gerekiyor. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz, bugün Kahramanmaraş Kalesi'nin ihyadan sonra yeniden açılışı için, açılış seremonisi için bugün burada toplandık.

6 Şubat sonrası Bakan Ersoydan özel açıklamalar: 11 ilin hafızası yenilendi

“KALEYİ VATANDAŞLARIMIZIN ZİYARETİNE KAZANDIRDIK”

Çok ciddi hasar almıştı kale. Özellikle bazı sur duvarlarında çökmeler olmuştu. Bazı sur duvarlarının altlarında kaymalar olmuştu. Zeminde tabii oynaklıklar olmuştu. Hem zemin güçlendirme yapıldı hem duvarlar tekrar, yıkılan duvarlar tekrar onarıldı. Kimilerinin iç dolguları baştan yapıldı. Bununla da yetinmedik. Çevre düzenlemesini yaptık. İçindeki yapıları tekrar ihya ettik. Güzel bir çevre ve aydınlatma projesiyle birlikte tekrar bugün vatandaşlarımızın ziyaretine kazandırmış olduk. Tabii kalenin kale olma özelliği dışında, İstiklal Madalyası almasına sebep olan ilk ateşin yakıldığı nokta olması açısından da çok önemli.

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“KAHRAMANMARAŞ, KURTULUŞ SAVAŞI'NDA İLK KURTARILAN ŞEHRİMİZ”

Çok önemli. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurtarılan şehrimiz Maraş. O nedenle de zaten madalya, İstiklal Madalyası'na layık görülmüş olan bir şehrimiz. O anlamda kalenin birçok önemi var. Yani çok eski bir yapı olması, birçok medeniyete sahiplik yapmış olması, bunları bir tarafa bırakıyorum ama yakın tarihte de Kurtuluş Savaşı adına, ülkemiz adına, kahraman Türk halkının kahramanlığı adına çok önemli bir görev üstlenmiş bir yer.

“79 KÜLTÜR VARLIĞI İHYA EDİLDİ”

Şimdi bizim bakanlığımıza bağlı iki kurum yapıyor. Biri Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü. Onlar ilk etapta depremden hemen sonra 79 kültür varlığını ihya ettiler. Devam eden 17 tane daha projemiz var. Onları hızlı bir şekilde büyük bir bölümünü yıl sonunda, kalan kısmını 2027 başlarında tamamlamayı hedefliyoruz.

“VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11 İLDE 678 KÜLTÜR VARLIĞI VARDI”

Yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok büyük çalışması var. Onun 11 illik bölgede 678 tane kültür varlığı vardı. Bunların 301'i çok şükür hasar almadan depremi atlatmıştı ama 377'sinde ciddi hasar oluşmuştu. Kimi saf hasarlı, kimi orta, kimi ağır, kimi de tamamen göçme şeklinde hasarlar oluşmuştu. Bunların çok büyük bir bölümü, 209 tanesinin tadilat ve restorasyon ve yeniden ihya süreçleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Yılın sonuna kadar çok büyük bir adette, 58 tane inşallah bu ay içinde, önümüzdeki Kasım ve Aralık ayları içerisinde hizmete almayı planlıyoruz.

“KÜLTÜR VARLIKLARININ HER BİR TAŞI TEK TEK NUMARALANDIRILDI”

Şimdi ben yine bir parantez açacağım. Şöyle ki depremde yıkılan bu kültür varlıklarının her bir taşı tek tek numaralandırıldı ve numaralandırıldıktan sonra kullanıldı. Yani hiçbiri atılmadı. Bu da çok önemli.

Evet, biz tabii şimdi yıkım oluyor, kültür enkazı diyoruz onlara biz. O kültür enkazını biz öncelikli olarak depremde ilk koruma altına aldığımız oldu. Sonra onlar ayrıştırıldı. Kullanılabilecek nitelikli olanlar tekrar ayrıştırılarak numaralandırıldı. Söküm sırasında da bu numaralandırma yapılıyor. Minarenin bir kısmı yıkılıyor. Onları biz mümkün mertebe numaralandırıp kontrollü bir şekilde minarenin kalan kısmına indiriyoruz. Sonra tekrar yeniden ihya yapar, yukarı doğru tekrar bütünleştiriyoruz. Eksik olan kısımlar da özgün malzemesiyle tamamlanıyor. Tabii hasarlı, kullanılamayacak malzemeler var. Çok el işçiliği, ustalık gerektiren işler de var. Biraz vakit de alsa ama tekrar eskisini aratmayacak şekilde birçok şeyi ihya etmeyi başardık.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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